“No se puede entregar la presidencia de la Cámara a un congresista arrodillado a Gustavo Petro”: Germán Córdoba, director de Cambio Radical

SEMANA: ¿Cambio Radical insistirá hasta última hora este 20 de julio en presentar su candidato a la presidencia de la Cámara, tal como está establecido en los acuerdos políticos?

GERMÁN CÓRDOBA (G.C.): Lo importante en este momento no son los intereses de Cambio Radical. No es que Cambio esté empeñado en que se cumpla el acuerdo porque sí. En este momento, la democracia en Colombia está en cuidados intensivos, tenemos en el Gobierno a un presidente autoritario, con visos de dictador que ha amenazado al Congreso de diferentes formas: con el decretazo, la papeleta, llamó asesinos a los parlamentario, llamó al pueblo a que borraran a los congresistas que no votaran como él quiere. Y días después sucedió el crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay. Acaba de poner en tela de juicio todo el sistema electoral colombiano. Entonces, lo que está en riesgo no son las posiciones de Cambio Radical, está en riesgo la democracia misma. Lo que nos parece insostenible e increíble es que le vayan a entregar la presidencia de la Cámara a una figura que sea obsecuente con el presidente, que en vez de defender la independencia de poderes, que hoy está en riesgo, se vaya a entregar a cambio todos sabemos de qué, para entregar una presidencia para que trabaje al ritmo no de los intereses del país sino de Gustavo Petro.

SEMANA: ¿Es decir, el último año debe quedar como presidente de la Cámara un independiente a Gustavo Petro?

G.C.: Esos fueron los acuerdos. Este período le corresponde a Cambio Radical. Nosotros hemos cumplido nuestra palabra y esos acuerdos los hemos honrado. En este momento, lo importante es que en la presidencia de la Cámara esté alguien que le de garantías al país, a la democracia, alguien que no se le arrodille a Gustavo Petro. El Gobierno ha atacado al Congreso de todas las maneras y de las más bajas. Una de ellas, no se nos olvide, hoy un presidente del Senado (Iván Name), y de la Cámara (Andrés Calle), están presos por haberse dejado sobornar de este gobierno. Y por el otro los amenaza, los chantajea. Lo que necesita la Cámara es un congresista como presidente que no se someta a las tentaciones del Gobierno ni se le arrodille.

SEMANA: El Partido de la U se le está atravesando a Cambio Radical. ¿Cómo ve esa movida?

G.C.: No es sorpresa, el Gobierno tiene mucho poder y es muy amigo de correr las líneas éticas. Pueden estar haciendo lo inimaginable para tener en la presidencia de la Cámara afecto a sus intereses. Eso es lo más grave. Ahora, hay partidos que hablan de la unidad, de mirar a futuro para trabajar juntos en los próximos certámenes electorales, pero no es creíble que digan eso hoy y, al mismo tiempo, violen los acuerdos y se entreguen a la voluntad del Gobierno. Eso no es coherente.

El 20 de julio se elegirá a los presidentes del Senado y la Cámara. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

SEMANA: ¿Ha hablado con los otros partidos, incluso con la U, sobre la elección del presidente de la Cámara?

G.C.: Sí. En días pasados le envíe la comunicación a los presidentes de todos los partidos políticos, les mandé una comunicación con la copia del documento que se suscribió al inicio de la legislatura. En esos acuerdos está claro que en este último período le corresponde al Partido Liberal la presidencia del Senado y a Cambio Radical la de la Cámara.

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: ¿Si no se cumplen los acuerdos, Cambio Radical incumpliría el resto de los acuerdos?

G.C.: Somos un partido serio, siempre hemos honrado nuestros compromisos y estamos dispuestos a seguirlo haciendo. Es lo que corresponde y se debe hacer. La honestidad no es virtud, es obligación y así hay que actuar, pero si nos obligan, si los acuerdos se rompen, si tratan mal a este partido, Cambio Radical estará en libertad como cree que debe hacerlo.

SEMANA: ¿Y cómo debe hacerlo?

G.C.: Habrá que ver los escenarios. Hoy, estamos dispuestos a cumplir los acuerdos. Si se rompen, habrá que ver esos nuevos escenarios.

SEMANA: De otro lado, ¿cómo está hoy el exvicepresidente Germán Vargas Lleras?

G.C.: Bien, está muy bien, atendiendo las recomendaciones médicas, en su tratamiento. Está muy preocupado por el país, hablo continuamente con él, está preocupado con lo que va a pasar con las mesas directivas del Congreso, sigue pensando en Colombia, pronto estará aquí porque lo necesitamos.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

SEMANA: ¿Aspirará a la Presidencia?

G.C.: Esa pregunta solo se la puede responder él. Cambio Radical desde hace mucho tiempo le pidió que fuera su candidato, él lo está estudiando, esperamos que así sea.

SEMANA: ¿Cómo está la salud de Germán Vargas hoy?