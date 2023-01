“Nosotros no renunciamos a la movilización”: indígenas le piden al Gobierno tomar medidas para parar la violencia en el Cauca

SEMANA: ¿Qué opina el Cric sobre el cese al fuego bilateral que el Gobierno pactó con cuatro organizaciones criminales?

Eduin Capaz (E.C.): Manifestamos nuestra posición es de satisfacción en la medida de que es algo que veníamos pidiendo a todos los actores armados. Esto sin dejar escenarios humanitarios para la población, esos contemplados como ceses multilaterales. Que se haya llegado a este logro nos parece interesante porque nos ayudaría superar un segundo año, luego del Acuerdo de Paz, con más nivel de afectaciones a población civil en contexto de conflicto armado. Es decir, para el departamento del Cauca, al menos los territorios indígenas del Cric, el año 2022 significó el segundo año, luego de los Acuerdos de Paz, con los mayores impactos del conflicto armado. El primer año fue 2019.

SEMANA: ¿Cree que este cese al fuego ayuda a disminuir la violencia en la región?

E.C.: También manifestamos una solicitud a los actores armados y al Gobierno nacional. Luego de este cese bilateral, es fundamental que se logre un cese multilateral. Es decir, entre los actores armados que también existen en el territorio. Interesante que haya un cese al fuego bilateral, pero si la confrontación se mantiene, que es la que vemos en sectores como Caldono, es bastante complicado. Eso tiene que ver con la disposición de los actores armados en ejercicio de la disputa territorial. De alguna forma, hemos ofrecido nuestros lazos organizativos, al menos los que trabajan temas de paz y los temas humanitarios, para hacer una vigilancia sobre el desarrollo de estos ceses bilaterales.

El presidente Gustavo Petro intenta pactar un cese bilateral al fuego con el ELN, fallido por falta de voluntad del grupo guerrillero. - Foto: Presidencia y agencias

SEMANA: Es decir, la violencia en los territorios no para sin un cese multilateral...

E.C.: Es una preocupación. Hasta que no se alcance un cese multilateral, es difícil que nuestros territorios puedan estar tranquilos. Lo decimos por la confrontación que habría entre el ELN y las disidencias de las Farc en varios territorios, uno de ellos en el municipio de Caldono. Los asesinatos por las disputas de territorios no dejan de ser bastante complejos. Otro punto gira alrededor de nuestra presencia en la discusión de la paz en los escenarios de diálogo que tenga el Gobierno nacional con los distintos actores armados que hacen presencia en el territorio.

SEMANA: Que persistan las amenazas a su comunidad es una molestia. ¿Han considerado una manifestación o minga en contra del Gobierno para que tome acciones?

E.C.: Creo que la presencia organizativa y de comunidades siempre ha estado alrededor de la minga. Esta situación humanitaria nos ha tenido en minga por mucho tiempo por varias razones. La primera es que las comunidades han decidido no irse del territorio, pese a los niveles de impacto. El segundo es no renunciar a la justicia como una forma de armonizar lo que el conflicto y las acciones de los actores armados han desarmonizado. Tercero, no renunciar al ejercicio de Gobierno propio en la medida de mantenerse en el territorio. La situación con actores armados nos obliga a mingas, a estar con guardia indígena, a mantener los ejercicios de justicia en el territorio y tratar de mantener los ejercicios de gobierno indígena.

En anteriores gobiernos, la minga indígena ha llevado a cabo multitudinarias protestas a lo largo y ancho del país. - Foto: Guillermo Torres

SEMANA: ¿Habrá protestas en contra de la violencia este año?

E.C.: Nosotros no renunciamos a la movilización, independientemente al Gobierno que esté. Con el Gobierno del presidente Gustavo Petro hemos sido claros en eso. A pesar de nuestra cercanía en algunos puntos, en este hay que tener un nivel de claridad. Le hemos dicho que no hemos renunciado al ejercicio de movilización, tampoco hacia adentro, para proteger con guardia indígena. No es posible renunciar, es lo que nos ha tenido vivos hasta ahora.

SEMANA: ¿Hay una manifestación en contra del Gobierno gestándose?

E.C.: No hay una movilización como tal de la minga, como las que hemos conocido anteriormente, como las que se han visto. Sin puntos de concentración y otro tipo de escenario. Seguramente los escenarios de contexto dirán cuándo y los mismos temas dirán el cómo. Hoy no hay previstas como las anteriores. Hay que resaltar los escenarios de discusión y debate. Sí hay escenarios internos conocidos como minga, recorridos, asambleas y fortalecimiento de guardia indígena. Decir que esto nos lleve a una movilización como las pasadas, todavía no y no está prevista.

El presidente Gustavo Petro tras un consejo de seguridad en el Cauca. - Foto: Fotografías: Andrea Puentes-Presidencia

SEMANA: Entonces hay armonía entre Gobierno y CRIC...

E.C.: Sí hay unos escenarios de comunicación, por supuesto. No podemos calificar como altamente positivo todo porque no deja de ser un representante de Estado, que tiene una construcción antigua y esa construcción ha dejado a los pueblos a un lado. Sin embargo, hay que destacar los escenarios de comunicación y voluntad que hay, esperemos que las realidades territoriales no nos lleven a otro tipo de escenarios. Más las realidades humanitarias, que son las que más asfixian a las comunidades en el departamento del Cauca.