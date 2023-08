Nueva derrota para el Gobierno Petro: Partido Conservador se queda con presidencia de la Comisión I del Senado y Alexander López quedó viendo un chispero

Desde la semana pasada estaba claro que el triunfo para el Pacto Histórico no sería sencillo, la mayoría de integrantes de la célula legislativa no quería que la presidiera Alexander López por sus constantes discusiones con los colegas y se abrió paso la postulación de Blanco.

A su turno Paloma Valencia hizo la misma postulación y argumentó que Alexander López no ofreció garantías en su fugaz paso por la presidencia del Congreso cuando reemplazó a Roy Barreras. “Nosotros sentimos que hay suficientes consideraciones para que no podamos elegir al senador Alexander López, toda vez que no solamente irrespetó la Ley 5, que gobierna las sesiones del Congreso, sino que melló contra lo más sagrado que tiene una democracia, que son el respeto por los derechos de oposición. Y, por lo tanto, no encontramos ningún ánimo de votar por el senador Alexander López”, dijo Valencia.