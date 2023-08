Nuevo golpe para el Gobierno Petro: perdió control de la Comisión de Acusación y quedó en manos de Wadith Manzur

Manzur pertenece al Partido Conservador y a los congresistas de esa colectividad que no tienen cercanía con el Gobierno Petro.

En los últimos días el Gobierno Petro se movió fuertemente para lograr los votos a favor de Restrepo, pero una vez más no lograron las mayorías y los representantes a la Cámara se inclinaron por Manzur para no quedar con compromisos con el Ejecutivo.

Nadie en el Congreso desconoce esos pergaminos de Velasco, pero con el paso del tiempo ha quedado claro que no logró implementar todas las habilidades políticas que adquirió con el tiempo y que el manejo del Legislativo se le salió de las manos.

En la legislatura pasada no logró impulsar el trámite de la reforma laboral que finalmente naufragó y será presentada en los próximos días. La regulación del cannabis de uso adulto también se hundió en último debate y aunque no era una iniciativa del Ejecutivo, para nadie es un secreto que Velasco le apostó para su aprobación y no logró las mayorías.