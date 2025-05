Denunciados 19 ministros de Gustavo Petro por prevaricato porque, al parecer, no tenían facultades para radicar la consulta popular

Ella citó varios episodios de ese día: “La votación estuvo abierta menos de tres minutos ; la inconsistencia entre los votos manuales y los votos registrados en el tablero; hubo también un voto por el sí, que después de cerrado el registro fue cambiado por el no. Ante estas irregularidades, yo apelé cuatro veces”.

“El proyecto en mención se agotó el martes la discusión. El martes se votó. Hoy no está en el orden del día. Yo no voy a prevaricar y se rechaza de plano la proposición”, alegó Cepeda. Las respuestas y las críticas no se hicieron esperar, entonces se decidió poner a consideración de la plenaria la posición de la mesa directiva.