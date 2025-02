Nuevo ministro de Defensa: Juan Carlos Pinzón advierte que si el general Sánchez pasa al retiro, no podrá posesionarse en tres meses

Un trino del Juan Carlos Pinzón puso sobre la mesa lo que podría ser el principal escollo para la llegada del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa. Pinzón, quien es uno de los hombres que mejor conoce el estamento castrense por su formación, su cargo como líder de esa cartera en el gobierno de Iván Duque y su rol como embajador de Colombia en los Estados Unidos, dejó en evidencia que la fórmula que la presidencia estaría planteando para que Sánchez pueda asumir ese puesto no es viable.

El exministro explica claramente el enorme dilema en el que está Petro en este momento. “Si el general que ha sido designado llega al cargo en servicio activo, más de 20 oficiales generales y de insignia tendrían que pasar a la reserva activa, con lo cual se seguirían debilitando a las Fuerzas Armadas de forma grave. Pero, si pasa al retiro, hay 3 meses de alta, que implicaría que no podría posesionarse; lo cual es una muestra de absurda improvisación en un momento crítico para la seguridad de los colombianos”, sostiene en su publicación.

SEMANA había confirmado el jueves en la mañana que esta última sería la vía para que Sánchez asumiera el cargo, pero no se produjera el efecto dominó con la salida de los generales. En la Casa de Nariño se planteó que el nuevo minDefensa asumiera el cargo como militar retirado. Pinzón aclara que esto no sería posible sin 3 meses de alta. Y con Velásquez, ya afuera de la cartera, el ministerio tendría que quedar en encargo, en medio de una de las más fuertes olas de inseguridad que ha vivido el país en años recientes.

Me preguntan varias personas sobre mi opinión sobre el designado ministro de Defensa. Aquí algunas reflexiones: 1. El papel del ministro de Defensa es trazar y liderar las políticas de seguridad y defensa en el país, gestionar los recursos, hacer la defensa política de las…

Otros generales, por el contrario, le dijeron a los periodistas de SEMANA que no tienen problema con la llegada de Sánchez, pese a que tenga un menor rango que ellos. “A mí no me molesta la designación de uno de nosotros como ministro de Defensa, al general Sánchez hay que apoyarlo en su labor, decir quién se va o quién se queda también será una decisión personal al final”, sostuvo uno en un reportaje hecho por esta redacción.