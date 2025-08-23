Suscribirse

“Ojo se vuela Uribe”: dice congresista petrista tras ver en libertad al expresidente

Una representante del Pacto Histórico encendió las redes por ese comentario; en contraste, le pidieron que hiciera un llamado para que Carlos Ramón González deje de huir de la justicia colombiana.

Redacción Semana
23 de agosto de 2025, 7:29 p. m.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez en Sabaneta, Antioquia.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez en Sabaneta, Antioquia. | Foto: Semana.

Este martes 19 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En la determinación judicial se amparó el derecho fundamental a la libertad del exmandatario. Debido a esto, se dejó sin efecto “el numeral cuarto” de la decisión emitida el pasado primero de agosto por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá.

“En consecuencia disponer que el juzgado accionado de manera inmediata expida la boleta de libertad a favor del tutelante”, resalta la decisión firmada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno.

Contexto: Tribunal ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Por esa razón, el expresidente tomó la decisión de salir a las calles al día siguiente y estuvo en Sabaneta, Antioquia, hablando con la ciudadanía.

El exmandatario empezó refiriéndose a las elecciones del próximo año y llamó a la unión de los colombianos: “Nosotros no vamos a decir ‘fuera’, vamos a decir: ‘Adentro, democracia’. Esta es una lucha muy difícil, pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos”.

Sin embargo, al parecer, estas actividades políticas del expresidente han molestado a los integrantes del Pacto Histórico, quienes han fijado sus posturas a través de las redes sociales.

Por ejemplo, la representante a la Cámara María del Mar Pizarro puso un mensaje en su cuenta en X que generó una avalancha de reacciones en contra: “Ojo se vuela Uribe”, publicó la legisladora.

El escrito de la congresista se dio tras la aparición del expresidente en el municipio antioqueño y las redes le recordaron que Uribe siempre se ha presentado a los llamados de la justicia y que la propia jueza reconoció —durante las audiencias— su compromiso con esta.

Además, le pidieron hacer los mismos comentarios respecto a Carlos Ramón González, quien está huyendo de la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Contexto: Papá de Miguel Uribe Turbay se estrena como precandidato presidencial este domingo: máxima expectativa en el Centro Democrático

Decenas de usuarios de la red social X le manifestaron a Pizarro que antes de fijarse en el uribismo, debería revisar lo que pasa en el petrismo y en la Casa de Nariño, donde varios funcionarios han salido salpicados en escándalos de corrupción.

Al margen del comentario de Pizarro, Uribe desempeñará un papel clave para el Centro Democrático en las elecciones de 2026, ya que liderará a la colectividad de cara a los comicios para el Congreso y la carrera presidencial. Además, liderará una gran coalición con diferentes sectores que buscarán derrotar a la izquierda en las urnas.

Uribe estará todo el fin de semana en Bogotá participando en diferentes reuniones políticas. En la mañana del sábado 23 de agosto, estuvo visitando la tumba de Miguel Uribe Turbay en el Cementerio Central y el parque donde atentaron contra el dirigente político en el barrio Modelia.

Álvaro Uribe Vélez

