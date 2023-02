Pacto Histórico: coalición de gobierno acusa a la Fiscalía de persecución política contra Carlos Caicedo y pide garantías

Este sábado 18 de febrero se conocieron dos cartas de congresistas, integrantes de Fecode y diferentes partidos que integran la coalición de gobierno en las que piden garantías para el proceso que se adelanta contra el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo.

La carta de la coalición de gobierno está firmada por más de quince congresistas y el presidente del Congreso, Roy Barreras, encabeza el documento con su firma. Se trata de un respaldo tras las recientes investigaciones en contra del gobernador por parte de la Fiscalía General de la Nación, por lo que cada una de las organizaciones le solicitó al ente acusador respeto y garantías para el mandatario departamental.

Cada uno de los sectores coincidieron en señalar el hecho como “una medida arbitraria y sistemática de la Fiscalía, la cual estaría actuando al servicio de la ultraderecha para intentar desestabilizar el progresismo o los gobiernos y legítimos proyectos alternativos”, representados, estos últimos, fuertemente en la región Caribe, por Carlos Caicedo.

Carlos Caicedo y Gustavo Petro compitieron en 2018 en una consulta y el gobernador siempre ha defendido al mandatario colombiano. - Foto: SEMANA

La bancada de gobierno, liderada por el senador Barreras, expresó: “Exigimos respeto y garantías por los derechos políticos y civiles del gobernador Caicedo, y también el cese de la sistemática e histórica persecución, y el hostigamiento judicial en su contra por el hecho de representar una opción de transformación y cambio. Ya ha superado y logrado ser absuelto en más de 100 procesos que de forma temeraria le han aperturado” (sic).

No obstante, los integrantes del Pacto Histórico fueron más allá y lanzaron acusaciones. “Está la alargada, tenebrosa y arbitraria sombra del Fiscal Gabriel Jaimes y sus aliados, quienes desde hace décadas se han empecinado de modo rabioso y vengativo en liquidar a Caicedo y lo que él representa en materia de cambio para el Magdalena y el Caribe”.

Para los directivos de Fecode hay una persecución política contra el gobernador y por eso creen que no existen garantías en el proceso. “Es víctima de un infame montaje judicial adelantado por el tenebroso fiscal Gabriel Jaimes. Intentan vincularlo al ‘robo del Magdalena’ perpetrado por el Clan de los Cotes, sus enemigos políticos más acérrimos, familia que despilfarró cerca de medio billón de pesos para construir apenas 18 kilómetros de un total de 54 que debían construirse en la mal llamada vía de la prosperidad”, advirtió Fecode.

Las cartas de respaldo están firmadas por: Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista, Polo Democrático, Mais, Partido del Trabajo de Colombia, Unidad Democrática, Congreso de los Pueblos, La Fuerza de la Paz, Coordinadora Democrática Socialista, Comunes y Avanza.

Carlos Caicedo - Foto: Daniel Reina Romero

A través de un comunicado de prensa, el gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, calificó como una “sistemática persecución” las nuevas imputaciones que la Fiscalía General de la Nación formuló en su contra.

Para el ente acusador, el mandatario departamental habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. Dichos señalamientos se habrían desprendido de una megainvestigación denominada ‘Robo de Magdalena’, que hizo la Fiscalía sobre posibles irregularidades contractuales entre los años 2013 y 2016. El detrimento por el que señalan a Caicedo se acerca a 1.700 millones de pesos.

“Vincularme a esta investigación deja en evidencia que en mi contra existe una sistemática persecución que busca por todos los medios sacarme del espacio democrático a través de acciones de esta naturaleza. Ya hace unos años por impulso de los clanes mafiosos de la política del Magdalena la fiscalía me privó por cinco años de la libertad, hasta que fui absuelto por un tribunal superior”, se lee en el comunicado.

Al parecer, en las investigaciones adelantadas por los organismos competentes se dejan en evidencia posibles millonarias irregularidades en contratos que hoy ponen como eventuales acusados de un presunto detrimento patrimonial al actual mandatario departamental, Carlos Caicedo, y sus antecesores, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.

Sede Bunker Fiscalía Bogotá - Foto: Fiscalía

En atención a lo anterior, la Fiscalía pedirá detención domiciliaria contra Caicedo y también hará imputación contra los exgobernadores Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes, una determinación que para el actual gobernador es injusta.

“Es insólito que afirmen que el Clan Cotes desfalcó 76 mil millones de pesos, pero no pidan medida de aseguramiento contra ellos y si lo pidan contra mí en un presunto sobrecosto inexistente por 1.600 millones, con obras terminadas y en uso. La mezcla de mi nombre con el de la mafia política de los clanes que he combatido siempre no es accidental, busca mezclarnos con lo que siempre hemos repudiado y con el pueblo del Magdalena derrotado”, agregó el mandatario.

“Las obras que anunciaron con un curioso comunicado y con gran despliegue mediático nacional pertenecen al periodo en que fui alcalde de Santa Marta. De ahí que no se explica cómo se puede vincular estos hechos al saqueo sistemático que llevó a cabo el clan de los Cotes en el Magdalena, en donde el monumental robo Vía de la Prosperidad constituye la mayor infamia en contra de los recursos de los magdalenenses. El kilómetro de esta obra fue el más caro de Colombia (15 mil millones de pesos), en el 2018, contrataron 53 km y solo ejecutaron 18 por un valor de 435 mil millones. Una de sus tantas obras inconclusas y elefantes blancos en los que siguen impunes”, indicó el gobernador.

Los casos que habrían motivado la acusación estarían relacionados con la construcción de una megabiblioteca, Centros de Desarrollo Infantil, ludotecas y hasta un coliseo.