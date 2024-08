Paloma Valencia contradice a Petro y denuncia que el giro directo a clínicas y hospitales “no ha resuelto la desfinanciación del sector”

“ Clínicas y Hospitales evidencian que el giro directo NO ha resuelto la desfinanciación del sector ”, dijo. “Las EPS intervenidas no han logrado pagar el 80% del giro, algunas estarían entendiendo el 80% como techo; y existen IPS con prelación sobre otras en los pagos”, explicó la senadora.

“El año pasado el sector estaba desfinanciado en 10 billones. Con el giro directo no se solucionó el problema de que no hay plata suficiente. Decían que eran las EPS las que pagaban a destiempo, y queda claro que pagaban tarde porque la plata no alcanza. Así el giro directo sea del 100% si no alcanza el dinero; no hay pagos”, expresó.