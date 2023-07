Paloma Valencia denunciará al representante petrista Alejandro Ocampo: “Estoy cansada de las mentiras del Pacto Histórico”

La senadora Paloma Valencia, del uribismo, anunció que radicará una denuncia en contra del representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico. Según dijo, no tolera más que desde ese sector responsabilicen al uribismo de cosas que no han hecho y que ellos en el poder no estén implementando lo que prometieron mientras tienen varios escándalos encima.