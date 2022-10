Paloma Valencia le respondió a Wilson Arias: “Mi familia, a mucho honor, ha servido bien a este país”

Un fuerte choque sostuvieron este martes 11 de octubre los senadores Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Wilson Arias, del Pacto Histórico, durante la sesión plenaria del Senado en la que se discutió, en su segundo debate, el proyecto de reforma política.

En medio del debate, cuando se hablaba sobre la financiación de las campañas, la senadora Valencia manifestó que el Pacto Histórico se gastó más de 20.000 millones de pesos en las pasadas elecciones legislativas.

“Uno oye al Pacto Histórico y considera que hicieron política sin plata. Los congresistas del Pacto Histórico son los más caros de estas elecciones. El Pacto se gastó 20.353 millones y Comunes, 9.300 millones. Esto es bueno que los colombianos lo conozcan, porque aquí les hacen creer que ellos se eligen como por obra y gracia del Espíritu Santo o por obra de sus ideas”, dijo.

La senadora compartió en Twitter un cuadro en el que aparecen reportados ingresos de los diferentes partidos en los comicios.

“El senador Wilson Arias está disgustado porque hablan como si hubieran sido elegidos sin recursos y les recuerdo que los senadores del Pacto Histórico fueron los más caros: gastaron más de 20 mil millones de pesos en la campaña”, señaló.

El senador Wilson Arias está disgustado porque hablan como si hubieran sido elegidos sin recursos y les recuerdo que los senadores del pacto histórico fueron los más caros: gastaron más de 20 mil millones de pesos en la campaña. pic.twitter.com/NEqw1tt426 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 11, 2022

En respuesta, Arias arremetió contra Valencia y aseguró que no es “nieto de expresidente” y no “tiene casi recursos”. Cabe recordar que la senadora del Centro Democrático es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia.

“Yo, doctora Paloma, no soy nieto de expresidente y honradamente vengo aquí y casi sin recursos”, dijo Arias. “Mi familia no ha estado per se y per saecula saeculorum (por los siglos de los siglos) poniendo y quitando a los del poder. Claros descendientes de terratenientes han puesto la institucionalidad a su servicio con notorios hechos de corrupción, despojo incluido”, señaló el congresista en otra parte de su intervención.

Posteriormente, Valencia le respondió: “Yo le quiero decir al senador que dice que me debo sentir avergonzada de mi familia: a mucho honor soy nieta del expresidente Valencia, a mucho honor”.

La senadora subrayó que su familia “ha servido bien” al país. “Al senador Wilson Arias que me insulta insultando a mi familia: 1. No conozco sus abuelos, pero no los usaría para maltratarlo. 2. Mi familia a mucho honor ha servido bien a este país. Los cargos que han tenido los tuvieron por el voto de los colombianos, sin corrupción”, sostuvo.

Al senador Wilson Arias que me insulta insultando a mi familia

1. No conozco sus abuelos, pero no los usaría para maltratarlo.

2. Mi familia a mucho honor ha servido bien a este país. Los cargos que han tenido los tuvieron por el voto de los colombianos, sin corrupción. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) October 11, 2022

Reforma política: no habrá voto obligatorio en Colombia

La reforma política avanza en su segundo debate y quedarán seis para que sea aprobada en su totalidad.

La noticia más reciente sobre la iniciativa es que los congresistas no apoyaron este martes la implementación del voto obligatorio, el cual había sido avalado en el primer debate.

“No creo que el ejercicio del voto obligatorio en las últimas décadas en los países vecinos dé muestras de una democracia mucho más sólida, creo que no debe haber servicio militar obligatorio y tampoco voto obligatorio, por eso propuse suprimir este artículo”, dijo la senadora Angélica Lozano de la Alianza Verde.

En la discusión, la mayoría de los senadores expusieron que la propuesta del voto obligatorio era inconveniente y que los países que cuentan con él son un ejemplo de que ese ejercicio no tiene buenos resultados.

“Pocos estados en el mundo han establecido el voto obligatorio, esta medida en la #ReformaPolítica es un capricho que vulnera las libertades ciudadanas que tanto dicen defender algunos. ¡Los colombianos tenemos derecho a decidir si votamos o no!”, dijo el senador Carlos Fernando Motoa.

Esa postura de Motoa fue respaldada por otros congresistas que tuvieron posturas similares. De hecho, el presidente del Congreso, Roy Barreras, la respaldó para que el debate continuara. “Voto sí a esa eliminación en mi tarea de concertar y coordinar”. Sin embargo, aún quedan seis debates y, si alguien propone que se incluya nuevamente en el articulado, se consideraría esa posibilidad.

El senador del Partido Liberal Alejandro Vega aseguró que en una democracia no es viable implementar el voto obligatorio porque el abstencionismo, incluso, es una manifestación política legítima.