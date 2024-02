Paloma Valencia pide al Partido Liberal y a la Alianza Verde “abandonar la coalición de gobierno” tras presiones a la Corte para elegir fiscal

“Colombia ha vivido un episodio sumamente grave, hemos visto cómo el presidente Gustavo Petro convocó a una manifestación para presionar a la Corte Suprema de Justicia para que le elijan fiscal, cuando tiene bajo investigación penal no solamente a su hijo sino a los miembros de su campaña, que presuntamente pudieron haber cometido delitos“, dijo.

No se trata -según Valencia- “de nada distinto que tener un fiscal de bolsillo”.

Y remató: “Lo que estamos viendo, más allá de un comportamiento dictatorial, raya en lo criminal y como tal deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda, abogamos por su capacidad mental para gobernar a Colombia”.

Aunque la propuesta es válida, no es tan sencillo como parece.

César Gaviria es un fuerte contradictor hoy de Gustavo Petro, pero al interior del Partido Liberal tiene divisiones entre los que respaldan el gobierno y los que no. Y él, ha preferido ser crítico, pero no ha convocado a una bancada para votar si el partido salta a la independencia porque quiere evitar nuevas fisuras.

Por eso, Santiago Osorio, congresista Verde cercano a Petro, ya le respondió a Valencia: “El daño que un sector del Partido Verde le ha hecho al país con sus declaraciones injuriosas y fuera de contexto son tan graves que hoy generan que el uribismo alucine, al punto de creer que puede ser aliado del Partido Verde. No, Senadora, la vocación de buena parte de esta bancada está absolutamente alejada de la visión de país con la se construyó dolor y saqueo. No se equivoque. Nosotros no entendemos el Estado como un aparato al servicio de las mafias y rechazamos el paramilitarismo y el narcotráfico. Es claro, Senadora, que en el partido respetamos su historia, su origen y, sobre todo, las luchas que muchos representamos”.