Paola Ochoa enciende la polémica por pregunta a la líder indígena Leonor Zalabata, nueva embajadora ante la ONU

Gran controversia suscitó en la mañana de este 19 de julio la pregunta de la periodista Paola Ochoa a Leonor Zalabata, nueva embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Paola Ochoa: Doña Leonor, efectivamente la ONU es el organismo multilateral más importante del mundo con sede en Nueva York, con 193 estados miembros que la conforman y en donde la lengua del diálogo, de la comunicación, es el inglés. ¿usted habla inglés?

Leonor Zalabata: No, no hablo inglés, hablo el ika, el arhuaco y el español, que es la lengua de comunicación que tenemos.

De inmediato intervino el periodista Néstor Morales, director del noticiero de la mañana en Blu Radio: Doña Leonor, le voy a sugerir aquí, muy respetuosamente, que cuando le hagan preguntas como esta que le acaba de hacer Paola usted dice: ‘Para eso en Naciones Unidas hay traductores’.

Leonor Zalabata: Sí, claro

Néstor Morales: Y eso está lleno de embajadores que no hablan inglés, así que no se preocupe, no me parece que eso sea lo más importante.

El presidente electo Gustavo Petro anunció en las últimas horas nuevos nombramientos en las distintas dependencias del gobierno. “La lideresa social arhuaca Leonor Zalabata Torres será nuestra embajadora ante la ONU en Nueva York; Patricia Tobón, abogada embera y comisionada de la Verdad dirigirá la Unidad de Víctimas y Giovani Yule, sociólogo Nasa dirigirá la Unidad de Restitución de Tierras”, comentó el mandatario electo.

Leonor Zalabata Torres será la embajadora del país ante la ONU en Nueva York. Se trata de una lideresa del pueblo arahuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ha sido escritora y activista. Zalabata ha apoyado abiertamente el Acuerdo de Escazú, que ha generado polémica en algunos sectores por temores que hay con relación a ese tratado internacional ambiental. Ella ha representado a las comunidades indígenas con respecto a algunas problemáticas que han llegado a instancias internacionales.

Mi mamá @LeonorZalabata es la nueva embajadora de Colombia ante la ONU en Nueva York, designada por el presidente electo @petrogustavo , madre buen viento colombia y la sierra nevada de santa Marta te necesita 🏔♥️🗽 pic.twitter.com/BS5v8DXVWn — Arukin De Las Montañas (@ArukinNehemias) July 19, 2022

Se trata de la primera persona de la comunidad indígena que ocupará el importante cargo y representará al país frente a los organismos diplomáticos presentes en Nueva York (Estados Unidos). Zalabata también fue delegada de las mesas de trabajo para los derechos indígenas de la Asamblea Constituyente de 1991.

“Celebramos los nombramientos de Patricia Tobón, Leonor Zalabata Torres y Giovani Yule, sin duda sabemos de la capacidad, la lucha, y el trabajo de estas tres personas ejemplo para todas las comunidades indígenas”, señaló al respecto el Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS. “Desde MAIS nos sentimos muy emocionados por los nombramientos indígenas de Leonor Zalabata, Patricia Tobón y Giovani Yule por el presidente @petrogustavo, este será el comienzo de un gobierno donde todos los sectores sociales y los indígenas serán portadores de la voz del pueblo”, agregó.

Desde MAIS nos sentimos muy emocionados por los nombramientos indígenas de Leonor Zalabata, Patricia Tobón y Giovani Yule por el presidente @petrogustavo, este será el comienzo de un gobierno donde todos los sectores sociales y los indígenas serán portadores de la voz del pueblo. pic.twitter.com/7ZGZAriV5i — Movimiento MAIS (@MovimientoMAIS) July 19, 2022

La ONU Derechos Humanos Colombia reaccionó de inmediato y celebró la designación. “Celebramos la designación X parte del Presidente (E) @petrogustavo de personas con larga y admirable trayectoria en #DDHH: Patricia Tobón: directora de la Unidad de Víctimas; Giovani Yule: director de la Unidad de Restitución de Tierras y Leonor Zalabata: embajadora ONU en NY”.

Celebramos la designación X parte del Presidente (E) @petrogustavo de personas con larga y admirable trayectoria en #DDHH: Patricia Tobón: directora de la Unidad de Víctimas; Giovani Yule: director de la Unidad de Restitución de Tierras y Leonor Zalabata: embajadora ONU en NY. https://t.co/Y399oEH7L0 — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) July 19, 2022

Giovani Yule, por su parte, es el sociólogo de la comunidad nasa que dirigirá la Unidad de Restitución de Tierras. Se trata de uno de los principales promotores de minga indígena que se registró hace unos meses en el país y que generó interrogantes en varios sectores porque se presentaron bloqueos y enfrentamientos con la fuerza pública.

Tuve el honor de compartir con Leonor Zalabata, una sabia arhuaca de la Sierra Nevada. Sin duda una designación que rompe cualquier esquema. Su voz nos representará ante las Naciones Unidas en New York. pic.twitter.com/l1OFjxlu57 — Armando Benedetti (@AABenedetti) July 19, 2022

En el caso de Patricia Tobón, que será la directora de la Unidad de Víctimas, como bien menciona el mandatario electo, fue comisionada de la Comisión de la Verdad, entidad que también ha generado profundos cuestionamientos porque para algunos sectores el organismo tuvo una visión sesgada del conflicto que quedó evidenciada en el informe que presentaron hace unas semanas. En la Comisión estuvo encargada de la dirección de pueblos étnicos y la dirección de diálogo social.