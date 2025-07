“Para efectos del chance”: Edwin Palma, ministro de Minas, soltó particular frase sobre el número de una resolución del Gobierno Petro

Ruanas de $450.000 regaladas por minMinas desatan debate. “Molesta porque no fueron sombreros aguadeños o carrieles”, responde Palma

Contexto: Ruanas de $450.000 regaladas por minMinas desatan debate. “Molesta porque no fueron sombreros aguadeños o carrieles”, responde Palma

“Hoy estamos aquí hablando, ya voy a terminar, yo sé que me están chuzando, pero me están hablando, hoy estamos hablando aquí de energía geotérmica y vamos a firmar hoy la resolución que ya tiene número, por si quieren apuntarlo para efectos del chance, es la resolución 40320 del 11 de julio ”, expresó el ministro de Minas.

“Pero, por ejemplo, en solar hemos multiplicado 10 veces lo que han hecho los gobiernos anteriores. Es decir, está la demostración de que la transición energética aquí no es cuento, que lo estamos haciendo y que están en un punto de no retorno y nadie lo podrá detener si el pueblo colombiano así respalda esta iniciativa de que podamos continuar”, insistió el ministro Palma.

Además, dijo en su intervención: “Y este será su legado, señor presidente, este será nuestro legado, porque el llamado será continuar a profundizar la transición energética que no tiene retorno. El pueblo no la va a dejar retroceder porque, como usted también nos ha enseñado, hoy la transición energética no es ninguna bandera política, es un imperativo mural para salvar la humanidad”.