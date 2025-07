“Coordinación humana planetaria”: Gustavo Petro lanzó nueva reflexión al criticar la economía fósil

¿Por qué Gustavo Petro no mencionó a Trump en un evento? El presidente dijo: “Países que no puedo mencionar”. Este fue el momento

“Antes prácticamente no usábamos energía no humana. Bastaba con la fuerza muscular sobrevivir, pero sobrevivir muy mal en el planeta. Muy pocos seres humanos existían en aquel entonces y prácticamente no podían tener excedentes, comían lo que necesitaban, frutas, peces, si había”, expresó.

Sumado a ello anotó: “Y si por alguna razón entraban a terreno en donde no se ofrecía lo suficiente por parte de la naturaleza, pues moríamos, así de simple. Las tasas demográficas de aquel entonces debieron ser muy bajas. Hay una investigación en ese origen que no es del caso, sino mirar el punto de partida ya hace centenares de miles de años. Hoy es imposible vivir sin la energía. Ninguna comunidad, por muy aislada que esté de los desarrollos productivos modernos, puede vivir sin energía. Es muy difícil encontrarla y la energía se ha convertido en uno de los grandes debates y problemas de la humanidad”.

Y sobre la tesis que ha venido defendiendo a lo largo de su mandato, de no depender del petróleo o el carbón, dijo el jefe de Estado en el auditorio: “Porque si bien es cierto, sin energía no podemos pensar en algo que se llama bienestar o progreso. Hasta el desarrollo del pensamiento, que es el verdadero progreso humano, es impensable sin laboratorios, sin instrumentos que utilizan intensivamente la energía. La producción, la comida, la simple subsistencia de una humanidad que llega a 7 mil millones de habitantes, pues es impensable si no tenemos energía no humana, además de la humana, hecha por los seres humanos, generada a partir de su propio pensamiento”.