¿Por qué Gustavo Petro no mencionó a Trump en un evento? El presidente dijo: “Países que no puedo mencionar”. Este fue el momento

Luego de que se registró una inusitada crisis diplomática entre el Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, y la administración de su homólogo Donald Trump, el jefe de Estado colombiano no quiso mencionar el nombre del mandatario de Estados Unidos, pese a que estaba haciendo una clara referencia directa a una de sus políticas.

El hecho, que llamó la atención de los asistentes a un evento sobre transición energética, se registró en el departamento de Nariño, este viernes 11 de julio.

En el discurso que estaba dando Petro, haciendo referencia a la crisis climática y la necesidad de alterar la transición energética, para dejar la producción de economías fósiles, el jefe de Estado expresó: “O pasa como en ciertos países que no puedo mencionar, que hasta el presidente dice lo que hay que hacer es perforar perforar y perforar, y me lo dice la prensa, todos me presionan, y los gremios”.

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado mes de abril, dijo en un discurso: “Declararé una emergencia energética nacional y vamos a perforar, perforar, perforar”.

Entre tanto y volviendo a la intervención de Gustavo Petro de este viernes en Nariño, frente a su política de transición energética, dijo: “Si no lo logramos, que la gente sienta que el tipo de energía hace parte de su vida, no sólo por el costo —que es más barato— sino por su existencia y la de sus hijos y la de sus nietos, y ahí ya no pasamos, si no hacemos las cosas, no pasa de la generación de los nietos, y los nietos vivirán muy mal comparado como nosotros vivimos y nuestros hijos también”.

“Esta es la primera generación de la humanidad que puede decir somos los que más consumimos de todas las generaciones de la existencia humana, pero es la primera que tiene que decir que sus hijos vivirán peor que ella. Mire ese cambio dramático, mi papá no pensaba así, yo de joven no pensaba así; cuando tuve mi primer hijo pues dije, que este muchacho vaya a vivir mejor que yo. Hoy eso es un imposible, creemos, la ilusión la venden en las cuñas comerciales, pero científicamente la generación de nuestros hijos vivirá peor que nosotros, si nosotros no somos capaces de hacer esta revolución. Y tiene esto unos dirigentes para hacerla. Obviamente, la presión de la población tiene que existir, si no los dirigentes no se apuran”.

“En un gobierno no muy lejano decidieron que el precio del etanol no era el del costo de producir, como todo empresario, sino el precio internacional de la gasolina hace parte del precio nacional de la gasolina que se construye sobre la base del precio internacional. ¿Cuánto ganan esas personas? Los otros negocios, incluso ilícitos, no ganan tanto”, avanzó el jefe de Estado.