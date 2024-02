“Pareciera que ayudan al autogolpe de Estado que está fraguando Petro”: Diego Santos reveló detalles del plantón que convocó contra la ONU

Y avanzó: “Digamos que estos organismos han estado muchos años aquí en nuestro país, pero, por ejemplo, uno pensaría más bien, ¿por qué no instan al ELN a que dejen de matar, que dejen de secuestrar? Yo no quiero entrar en especulaciones de por qué lo están haciendo, me quiero centrar, o prefiero centrarme en qué podemos hacer los colombianos para que esto no suceda, y la manera en la cual nosotros como ciudadanos podemos ayudar a que no ocurra”.