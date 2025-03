Paro arrocero: cultivadores piden presencia de ministros y funcionarios del Gobierno Petro para salir de la crisis

Según Carlos Rojas, vocero en el departamento del Tolima, el segundo encuentro con los funcionarios del Gobierno no presentó resultados favorables.

“Tampoco se llegó a ningún acuerdo. Los proyectos que traen los ministerios como alternativas para salir de esta crisis no son lo suficientemente viables para que se desarrollen. Primero, por el tiempo. Necesitamos soluciones inmediatas para hacer reaccionar el precio. No son de reacción inmediata. Si lo llegan a impactar, será para el semestre B, no para el semestre A”, manifestó el cultivador.