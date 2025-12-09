Suscribirse

Partido Alianza Verde anuncia que no irá a una consulta interpartidista en marzo, estas son las opciones que tienen

Hay quienes interpretan que con esta decisión la colectividad nuevamente dejará a sus militantes en libertad.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
Sector independiente de la Alianza Verde pide escisión.
La Alianza Verde está dividida para el 2026. | Foto: Angélica Lozano

Uno de los partidos más representantivos de los últimos años nuevamente no tiene un candidato fuerte para las elecciones del 2026. La Alianza Verde anunció que no irán a una consulta interpartidista en marzo del próximo año.

“El Partido Verde no presentó carta ni solicitó consulta, eso quiere decir que el Partido Verde no participará en consulta ninguna el 8 de marzo. Oficialmente esa es la decisión”, anunciaron desde la colectividad.

La decisión fue celebrada por algunos miembros, como la senadora Angélica Lozano quien estuvo al momento de hacer la declaración. Se sabe que la senadora acompañaría la candidatura de su esposa Claudia López quien por ahora no ha anunciado que vaya a estar en una consulta.

La decisión pasa porque dentro de la colectividad habría otros aspirantes que también cuentan con respaldos, por ejemplo, Sergio Fajardo que anunció en las últimas horas que no participará de una consulta en marzo, lo que fue criticado por algunos cercanos a ese sector porque consideran que se terminarían dividiendo los votos.

Asimismo, se sabe que hay quienes comulgan con las ideas del petrismo, como la representante Olga Lucía Velasquez quien también estaba al momento del anuncio y respaldó la decisión. En ese sentido, otros quisieran participar del Frente Amplio que propone ese sector, pero no lo podrían hacer como candidatos.

Consulta Popular y reforma a la salud
La senadora Angélica Lozano estuvo al momento del anuncio y celebró la decisión. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Otros más continuarían en la línea de la oposición o las críticas al Gobierno de Gustavo Petro, como el senador Jota Pe Hernández.

En las últimas elecciones el partido Verde no ha tenido un candidato fuerte que los represente. En 2022 decidieron dejar a sus militantes en libertad porque algunos querían respaldar a Gustavo Petro y otros querían hacer parte de la Coalición Centro Esperanza, que recogía a varios aspirantes de la centroizquierda, pero que luego fue catalogada por ellos mismos como un “fracaso”.

Contexto: Sergio Fajardo anuncia que no participará en las consultas interpartidistas en marzo de 2026; estas son sus razones

La decisión se toma luego de que Fajardo haya anunciado que no hará parte de ninguna consulta en marzo. “Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde”, aseguró.

Además, dijo que respeta a quienes van a hacerlo y que eso es legítimo, pero cree que hay otras alternativas para buscar la unión. “El camino es largo y espero que sea posible reagruparnos alrededor de la fuerza, el equipo y la persona que pueda ganar en la segunda vuelta a cualquier extremo. La que pueda ganar, sumando sensatos y moderados de todas partes, a los radicales Cepeda y De la Espriella. La que convoque a la mayoría silenciosa”, dijo.

