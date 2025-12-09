Uno de los partidos más representantivos de los últimos años nuevamente no tiene un candidato fuerte para las elecciones del 2026. La Alianza Verde anunció que no irán a una consulta interpartidista en marzo del próximo año.

“El Partido Verde no presentó carta ni solicitó consulta, eso quiere decir que el Partido Verde no participará en consulta ninguna el 8 de marzo. Oficialmente esa es la decisión”, anunciaron desde la colectividad.

Directivos de la Alianza Verde anunciaron que no participarán de ninguna consulta interpartidista en marzo del 2026. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/Q0IwdJjpQq — Revista Semana (@RevistaSemana) December 9, 2025

La decisión fue celebrada por algunos miembros, como la senadora Angélica Lozano quien estuvo al momento de hacer la declaración. Se sabe que la senadora acompañaría la candidatura de su esposa Claudia López quien por ahora no ha anunciado que vaya a estar en una consulta.

La decisión pasa porque dentro de la colectividad habría otros aspirantes que también cuentan con respaldos, por ejemplo, Sergio Fajardo que anunció en las últimas horas que no participará de una consulta en marzo, lo que fue criticado por algunos cercanos a ese sector porque consideran que se terminarían dividiendo los votos.

Asimismo, se sabe que hay quienes comulgan con las ideas del petrismo, como la representante Olga Lucía Velasquez quien también estaba al momento del anuncio y respaldó la decisión. En ese sentido, otros quisieran participar del Frente Amplio que propone ese sector, pero no lo podrían hacer como candidatos.

La senadora Angélica Lozano estuvo al momento del anuncio y celebró la decisión. | Foto: Guillermo Torres / Semana

Otros más continuarían en la línea de la oposición o las críticas al Gobierno de Gustavo Petro, como el senador Jota Pe Hernández.

En las últimas elecciones el partido Verde no ha tenido un candidato fuerte que los represente. En 2022 decidieron dejar a sus militantes en libertad porque algunos querían respaldar a Gustavo Petro y otros querían hacer parte de la Coalición Centro Esperanza, que recogía a varios aspirantes de la centroizquierda, pero que luego fue catalogada por ellos mismos como un “fracaso”.

La decisión se toma luego de que Fajardo haya anunciado que no hará parte de ninguna consulta en marzo. “Las consultas no son el camino: terminan por beneficiar a los extremos, dividen al país entre unos contra otros y el centro queda estrangulado. Pierde”, aseguró.