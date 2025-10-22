Suscribirse

Política

Partido Comunista y la Unión Patriótica renunciaron a la posibilidad de participar en la consulta del Pacto Histórico

Se trata de una jugada para evitar que la consulta sea interpartidista y que el ganador no quede inhabilitado para ir al Frente Amplio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 7:59 p. m.
Las colectividades presentaron la comunicación ante las autoridades electorales | Foto: fColprensa

A solo cuatro días de que se realice la consulta del Pacto Histórico, los partidos Unión Patriótica y el Partido Comunista presentaron ante las autoridades electorales su renuncia a participar de ese proceso, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre.

En ese sentido, la consulta sería partidista, pues solo quedaría el Polo Democrático, por el cual serían avalados Carolina Corcho e Iván Cepeda, quienes se medirán ese día.

La decisión se tomó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no les permitiera hacer ajustes, por lo que si seguían adelante con la consulta entre los tres partidos, el ganador podría quedar inhabilitado para participar de la consulta del frente amplio el próximo año.

Ivan Cepeda en campaña a presidencia. Fotos Cortesia: Nelson Cárdenas.
Iván Cepeda competirá en esa consulta. | Foto: Cortesia: Nelson Cárdenas.

Según la comunicación que enviaron al CNE, a la Registraduría y a Procuraduría, aclaran que, precisamente, quieren dejar por fuera toda posibilidad de que sea considerada una consulta interpartidista.

Aseguran que recurrieron a esta vía ante la ausencia de una certificación por parte de las autoridades electorales con respecto a ese proceso. Reclamaron que desde el comienzo establecieron que se trataba de una consulta partidista del Pacto Histórico, sin embargo, por el tire y afloje que se presentó con el CNE no se terminó reconociendo que fueran una colectividad.

“Los partidos firmantes aclaramos que no suscribimos, como colectividades, ningún acuerdo de consulta interpartidista, por cuanto no presentamos candidaturas ni manifestamos una voluntad en ese sentido”, aseguraron.

Contexto: Esta es la solicitud que hacen desde el Pacto Histórico para que el ganador de la consulta pueda participar del Frente Amplio

La comunicación fue firmada por el representante Gabriel Becerra, representante legal de la Unión Patriótica, y Jaime Caicedo, del Partido Comunista.

“El próximo 26 de octubre habrá consulta e invito a todos los colombianos y colombianas a participar, en especial a los militantes y afiliados de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, pero quiero anunciarle al país que como representante legal de la UP, junto con Jaime Caicedo, hemos decidido renunciar a la inscripción que realizamos el pasado 26 de septiembre”, afirmó.

Carolina Corcho
Carolina Corcho se disputará la consulta con Iván Cepeda. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según argumentó Becerra, la decisión pasó porque no comparten lo anunciado por el CNE, pues consideran que se estaría entrometiendo en la autonomía de los partidos, calificando de forma indirecta la consulta que se llevará a cabo el próximo domingo.

El representante reclamó porque considera que se estaría presentando una afectación que tendría un interés político para que el Pacto Histórico quede inhabilitado para estar en la consulta del frente amplio el próximo año.

“Por eso preferimos renunciar a esta inscripción y dejar que la consulta se realice solamente con un partido para que de esta manera no haya ninguna duda: quien va a votar a la consulta del 26 de octubre elegirá una candidatura para ir a una consulta interpartidista”, afirmó Becerra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. En homenaje y reconocimiento al legado de Isaac Gilinski Sragowicz, la Facultad de Negocios y Economía de la Universidad Icesi llevará su nombre

2. “Fue el M-19”: Mauricio Gaona reconstruye el asesinato de su padre, el magistrado Manuel Gaona, en la toma del Palacio de Justicia

3. Estados Unidos actualiza pasaporte para niños: los nuevos requisitos que los padres deben conocer

4. Cayeron en Cali los reyes de las estafas en línea: fingían vender motos y engañaron a cientos en todo el país

5. Así será el nuevo megaproyecto de infraestructura vial de la calle 13, el más ambicioso del occidente de Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Pacto históricoUnión Patrióticapartido comunista

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.