El expresidente César Gaviria tiene claro que si no se llega a un acuerdo entre La U, el Conservador y Gustavo Petro, el partido podría presentar su propio proyecto la semana entrante.

Partido Liberal insiste en sus líneas rojas a la reforma a la salud hasta que no se reúna con La U y conservadores

En la tarde de este martes 14 de marzo, la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, y el del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se reunirán con el director del Partido Liberal, César Gaviria. Lo harán para socializar lo acordado con el presidente Gustavo Petro este lunes 13 de marzo frente a la reforma a la salud que se empezará a tramitar en el Congreso después del 16, cuando inicien las sesiones ordinarias.

Los tres partidos políticos radicaron unas modificaciones al 70 % del proyecto de reforma a la salud que presentó la ministra de Salud, Carolina Corcho, y el documento fue consensuado por el presidente Gustavo Petro.

SEMANA conoció que el expresidente César Gaviria estaba invitado al encuentro con Petro, pero no asistió.

De hecho, la semana anterior, el líder liberal llegó a Casa de Nariño, se encontró con el Presidente, pero prefirió no salir en la conferencia de prensa donde el jefe de Estado apareció rodeado de los directores de los partidos cercanos al Gobierno. Gaviria cree que ese día el líder del Pacto Histórico habló de unos acuerdos que aún no estaban establecidos.

César Gaviria, Dilian Francisca Toro y Efraín Cepeda, los tres líderes políticos que le modificaron la reforma a la salud de Carolina Corcho. - Foto: SEMANA

Aunque La U y el Partido Conservador se reunieron con Petro este lunes, en el Partido Liberal persisten las líneas rojas.

La sensación preliminar de la comisión técnica es que lo acordado entre Dilian Francisca Toro, Efraín Cepeda y Gustavo Petro está un poco alejado de lo que se plasmó en la propuesta de modificación a la ley de Carolina Corcho. No obstante, prefieren esperar el encuentro para referirse al tema.

En el Partido Liberal pretenden que en algunos de los puntos acordados con el presidente quede claro que no se burocratice la salud ni se estatice.

Presidente Gustavo Petro y el exmandatario César Gaviria se reunieron hace dos semanas en la Casa de Nariño. - Foto: Presidencia

Además, hay un punto sensible del liberalismo en el que se aleja la Casa de Nariño: César Gaviria considera que el proyecto de ley debe ser estatutario y no ordinario, es decir, que ingrese por la Comisión Primera de la Cámara y no por la Séptima, como actualmente ocurre.

No obstante, el Gobierno tiene afán y el presidente habla del 20 de junio como fecha límite de su aprobación. ¿Cederá el Gobierno? La respuesta es incierta.

César Gaviria espera el encuentro entre las comisiones técnicas para tomar una decisión definitiva, entre ellas, sumarse a la iniciativa liderada por el gobierno, La U y los conservadores, o insistir en sus líneas rojas y presentar su propio proyecto de ley la entrante semana, como lo hizo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

César Gaviria, jefe del liberalismo, estuvo reunido con senadores y representantes de la colectividad. - Foto: Prensa Partido Liberal

El senador Efraín Cepeda dijo tras el encuentro con Gustavo Petro que “los fondos se eliminan totalmente, les da la libre elección: continúan como gestoras de salud las actuales EPS para construir sobre lo construido”.

Por otro lado, confirmó que, como propusieron en la contrarreforma a la salud que presentaron junto al expresidente César Gaviria, se hará el giro directo por parte de la Adres y que no habrá integración vertical.

“Ese giro directo será paulatino mientras la Adres se prepara, de manera que habrá un periodo de transición a convenir, que serán varios años”, afirmó el senador conservador.