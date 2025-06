Partidos políticos no reconocen al presidente Gustavo Petro ni al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que presidan la Comisión de Seguimiento Electoral

Este lunes 9 de junio, el grueso de partidos políticos no aceptaron participar en la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales convocada por el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, cuyo plato fuerte era el atentado contra Uribe Turbay.

“El miedo, la incertidumbre, la polarización y la audacia del crimen han secuestrado la vida nacional , sembrando inseguridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lejos de apaciguar esta crisis, el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, parece empeñado en agudizarla. Su insistencia en profundizar la polarización, fomentar el enfrentamiento, desconocer la institucionalidad, señalar a opositores y descalificar a quienes disienten no hace más que agravar la fractura social y política que nos consume”, informaron.

Exigieron al Gobierno nacional “mesura, respeto irrestricto por la institucionalidad y el cese inmediato de maniobras que buscan eludir las normas para satisfacer intereses políticos y electorales. Las instituciones de Colombia —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el poder electoral y los medios de comunicación— no son peones al servicio de agendas particulares. Son pilares de nuestra democracia, conscientes de su responsabilidad histórica con la nación".

E hicieron un llamado urgente al presidente Petro “para que rectifique el rumbo, abandone la retórica divisiva y gobierne para todos los colombianos, no para una facción. La institucionalidad no se doblegará ante la arbitrariedad, y el pueblo colombiano, firme y comprometido con su futuro, no será inferior al desafío de defender su democracia. Es hora de unirnos como nación, de restaurar la confianza en nuestras instituciones y de trabajar juntos por una Colombia en paz, justa y próspera”.