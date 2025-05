En medio del discurso que dio en la Casa de Nariño frente a aprendices del Sena el pasado 6 de mayo, Petro aseguró: “A Colombia en la licitación no le gana la corrupción, como la licitación de Thomas & Greg. Señora directora de Imprenta, no me lleven hasta el último día para decir que hay que prorrogar el contrato, no me engañen. Usted tiene el deber, y se lo digo en público, de cambiar ese contrato. Y le están poniendo trampas porque desde el interior del Gobierno hay gente al servicio de Thomas & Greg”, aseguró Petro.