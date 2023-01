Peñalosa califica de “hablador de carreta” al presidente Petro por sus propuestas de obras para Bogotá

Bogotá es una ciudad de más de nueve millones de personas que, para todos sus gobernantes a lo largo de la historia, ha sido un reto estar a la cabeza, dado que siempre habrá sectores inconformes con la gestión realizada, por lo que las críticas no se hacen esperar.

Recientemente el exalcalde de la capital del país (en dos períodos), Enrique Peñalosa, señaló al presidente de la República (y también exalcalde de Bogotá), Gustavo Petro, de hablar “carreta”, tras una afirmación del mandatario, citando una entrevista que le hizo la directora de SEMANA, Vicky Dávila, al exsenador Gustavo Bolívar.

“Aquí se propone por coincidencia una obra que siempre me ha quitado el sueño sin poder hacerla Deprimir el paso de la autopista sur por Soacha. Recuperar urbanísticamente a Soacha, cortada en dos por la autopista. Acabar la segregación”, trinó el presidente Petro, destacando dicho artículo.

Enrique Peñalosa y Gustavo Petro - Foto: Fotos: archivo de SEMANA

“Si al hacer el paso deprimido de la autopista sur por Soacha, la ciudad recupera un parque lineal para los y las petones del municipio, se pondría un principio fundamental del urbanismo del siglo XXI en el lugar más simbólico. Que el peatón es primero que la máquina”, puntualizó.

Por lo cual, Peñalosa compartió los trinos del mandatario y escribió: “Obviamente sería bueno soterrar la AutoSur en Soacha…y la AutoNorte…pero Petro no va a hacer nada de eso. Es un hablador de carreta, pero de obras poco” (sic).

trino peñalosa a Petro - Foto: twitter @enriquepnalosa

Mientras que Bolívar, en diálogo con Vicky Dávila, manifestó -referente a los tiempos de movilidad en Bogotá- que “la ciudad está hoy atrapada. Lo padezco. Para llegar a las 9:00 a. m. al Senado, tenía que salir a las 7:00 a. m. Me gastaba dos horas y a veces dos horas y media. Eso es inhumano. Uno no tiene que pasarse la vida metido en un carro”.

La capital -continuó diciendo- “es una ciudad que no tiene autopistas. Sé que los progresistas piensan mucho en las ciclovías y, obviamente, hay que seguirlas haciendo, pero hay que solucionar el tema de los carros. Sueño con un túnel entre La Sevillana y el primer peaje saliendo de Soacha. O sea que atraviese todo el municipio a través de un túnel”.

Reparación de malla vial sobre la NQS Bogotá - Foto: Guillermo Torres /Semana

“Es meter la autopista Sur subterránea y liberar todo ese espacio en la superficie para una ciclovía y unos jardines hermosos. Prácticamente, en campaña, estaría buscando quién haría los estudios de prefactibilidad para mirar cómo se haría y cuánto costaría. Con un peaje, ojalá electrónico como pasa en Estados Unidos, que no hay casetas. Hay que superar ese trancón de ese lado”, explicó Bolívar.

Vale decir que Bogotá está llena de obras y muchas de ellas, de acuerdo con la ciudadanía, “son innecesarias”, dado que en realidad no había nada que arreglar en diferentes puntos en los que no se puede circular, y al contrario, lo que generan es más caos en la movilidad, como sobre la Avenida 9° a entre calles 157 y 161, manifiestan los habitantes. Así como las obras que hay sobre la Autopista Norte (paralelo a las estaciones de TransMilenio, Calle 100, Calle 106, entre otras) en las que los trabajadores del sector, aseguran que no ha habido mejoras en la vía. Mientras que hay otras necesarias que no avanzan.

De otro lado, Peñalosa critica también la administración de la alcaldesa, especialmente en cuanto a la valorización: “Como el IDU de Claudia López es lento e ineficiente, se han demorado excesivamente para iniciar muchas de las obras de la valorización. Entonces, unas obras de una valorización aprobada en el 2018, que no se han iniciado, por supuesto cuestan mucho más, por la inflación, y por el incremento en el costo de muchos insumos, como el acero. Eso es resultado de la incapacidad gerencial de la alcaldía de Claudia López”.