Réplica del exalcalde Enrique Peñalosa a Claudia López: dice que sus afirmaciones son “mentirosas” y que hace “sugerencias calumniosas”

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa respondió a las declaraciones de la alcaldesa Claudia López, en entrevista con SEMANA. Esta es la réplica que Peñalosa envió a SEMANA:

COMENTARIOS A LAS MENTIRAS Y SUGERENCIAS CALUMNIOSAS QUE HACE CLAUDIA LÓPEZ EN ENTREVISTA EN SEMANA

De manera deshilvanada la alcaldesa hace toda clase de afirmaciones falsas. A continuación, me refiero a las afirmaciones que hace la alcaldesa. Lo que ella dice está en negro, mis respuestas y comentarios en verde.

Corrupción en la UAESP

En nuestra alcaldía no hubo ninguna corrupción en la UAESP. La corrupción que se está investigando, a la que la alcaldesa hace referencia, ocurrió en una licitación en su alcaldía.

LO QUE DIJO CLAUDIA LÓPEZ EN LA ENTREVISTA CON SEMANA (C.L.): · ¨Lo que había en la UAESP, que dejó Enrique, era corrupción rampante¨.

· ¨La UAESP de Enrique Peñalosa estaba corrompida. La valorización que cobró no cubre ni la mitad del valor de las obras que dijo que iba a hacer¨

· ¨En la UAESP de Enrique Peñalosa había UN NIDO DE CORRUPCIÓN. Yo he ido sacando, denunciando, llevándolo ante la Justicia y defendiendo el bolsillo de los bogotanos. Porque no hay derecho Yesid…¨

· ¨En la administración anterior le dieron gabelas, autorizaron ir, así de un dia pa otro, a un Tribunal de Arbitramiento, bastante dudoso, para que el señor que tiene la concesión del relleno Doña Juana, que ¡nos está robando, robando de frente! desde la alcaldía pasada, siguiera¨.

LO QUE DICE ENRIQUE PEÑALOSA (E.P.): Es falso que el contrato de operación del relleno sanitario venga de nuestra alcaldía; se adjudicó en 2010, y comenzó operaciones en 2011, 5 años antes que llegáramos a la alcaldía. Además, a la alcaldesa se le olvida que la actual Directora de la UAESP, nombrada por ella, trabajaba como asesora de la Oficina de Planeación de la UAESP, cuando se hizo ese contrato. También deja de mencionar la alcaldesa, que sobre su Directora de la UAESP pesa un fallo en primera instancia de inhabilidad para ocupar cargos públicos, de la Procuraduría emitido en 2020, justamente por hechos de corrupción.

Fue el concesionario CGR, que opera el relleno, quien demandó a la UAESP, buscando no cumplir con algunas de las obligaciones contractuales que tenía, y nosotros enfrentamos al contratista y ganamos. El Tribunal de Arbitramiento dio un fallo favorable a nuestra UAESP, obligando al concesionario a dar cumplimiento al alcance del contrato de operación, lo que le implicaba hacer obras por más de $ 20.000 millones.

C.L.: ¨Yesid, y aquí, paré eso, denuncié eso, lo denuncié en la justicia, lo tengo en la Fiscalía¨

E.P.: Es falso que ella haya hecho denuncia alguna sobre ese tema, por lo menos no es de conocimiento público. Que diga qué acciones de corrupción de la UAESP fue las que denunció en la Fiscalía, y que publique fechas.

A diferencia de lo que ha ocurrido en la alcaldía de Claudia López, nuestra UAESP impuso multas al operador CGR por más de $ 600 millones, por lo siguiente: Falta de capacidad en la operación del relleno; y por disponer residuos en zonas no licenciadas al interior del relleno. En cambio, en la alcaldía de Claudia López, no se ha impuesto ninguna multa al operador del relleno.

La UAESP de Claudia López no solo no sacó a CGR, operador del relleno, ni lo demandó, ni lo multó, sino que hizo un contrato adicional con CGR, para el tratamiento de puntos críticos al interior del relleno sanitario.

C.L.: ¨Los bogotanos, hemos pagado con nuestra tarifa de aseo, que se haga un buen relleno. Dos veces lo han dejado caer. Eso es corrupción querido, porque en vez de invertir la plata, por no invertir la plata, tenemos fallas en el relleno¨.

E.P.: De nuevo Claudia López hace sugerencias calumniosas. Los derrumbes en el relleno ocurrieron en la Alcaldía de Antanas Mockus, antes de que yo llegara por primera vez a la alcaldía. Y la segunda vez que ocurrió un derrumbe fue en abril del 2020, cuando Claudia López era alcaldesa. Más allá de sus aspavientos, la alcaldesa no ha hecho NADA, ni para denunciar a CGR, ni para quitarles el contrato de operación del relleno.

El tema de las basuras es uno de los que respondió el exalcalde Enrique Peñalosa. - Foto: Alcaldía de Bogotá

C.L.: ¨Segundo, pagamos una planta de lixiviados, porque, esa basura, tener unos líquidos que contaminan el río Tunjuelo, pues, pa decirlo simple, ya la pagamos, no está construida. No está construida. Eso si es un robo, de frente. ¿Y cómo que no decían nada? El operador del relleno Doña Juana, es un caso de corrupción gravísimo, viene desde la administración anterior, yo lo que hice fue denunciarlo y sacarlo. No me quedé callada¨

E.P.: De nuevo, es falso que el operador del relleno de Doña Juana venga de nuestra administración, porque ese contrato viene del 2010. Segundo, es falso que ella lo haya sacado. Por el contrario, le dieron un contrato adicional, para el manejo de puntos críticos. Ese operador sigue operando el relleno.

Con relación a la construcción de la planta de lixiviados, precisamente nosotros ganamos el Tribunal de Arbitramiento que en el 2019 ordenó hacer esas obras, dando al operador un plazo de un año para iniciarlas. De modo que debió haberlas construido durante la alcaldía de Claudia López, pero la UAESP de Claudia López no fue capaz de exigirle que cumpliera el contrato, ni lo ordenado por el Tribunal de Arbitramiento que nosotros ganamos.

C.L.: ¨Encontramos otro lío. Un proponente de una concesión de cementerios…todo lo dan en concesión, pa que algún privado gane, ¿no?, me parece un error, pero bueno, la dieron en concesión¨.

E.P.: Esas concesiones con operadores privados ya venían de administraciones anteriores. Las tuvieron en la alcaldía Petro, y así recibimos esa operación.

C.L.: ¨Pues como te parece que un pisco de esos mintió, metió una póliza falsa, engañó, se quedó con información de la licitación…¿quién descubrió eso? ¡Nosotros! No, no, nadie nos lo sacó. Nosotros lo descubrimos, nosotros lo denunciamos, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias¨.

E.P.: Es asombrosa la manipulación de la verdad que hace la alcaldesa Claudia López, pues sugiere que el contratista que mintió, que entregó la póliza falsa, lo hizo en una licitación en nuestra administración. ¡Esas mentiras y esas pólizas falsas se presentaron en la licitación que hizo su Alcaldía! Y precisamente por eso hay investigaciones por corrupción a varios funcionarios de la administración de Claudia López, comenzando por la Directora de la UAESP.

Corrupción en la PTAR Salitre

C.L.: ¨Tercer lío de corrupción que me encontré, de frente, de frente, los señores que están construyendo la PTAR Salitre. Los bogotanos ya pagamos esa PTAR, querido, ya la pagamos, con las tarifas del Acueducto. Nos la tenían que entregar este año para que la operemos, entonces, resulta que yo compré una planta de estas condiciones y de este precio, y ahora me la van a entregar y me dicen: ¨Ah, no, mentiras, le voy a entregar una más chiquita, y que hace menos cosas. ¿Se embobaron, o qué? Yo ya la pagué, queridos, ¡a mí me entregan lo que yo pagué! Ese escándalo lo denuncié yo¨

E.P.: El espectáculo de las sugerencias calumniosas de Claudia López continúa. Nuestra alcaldía no tuvo absolutamente nada que ver con la construcción de la PTAR Salitre. Esa planta fue diseñada y contratada por la CAR, y de ninguna manera tuvimos relación con ese proceso. No sé quién tiene la razón en esa discusión entre el Acueducto y los constructores de la planta, ahora que se discute la entrega de la planta al Acueducto, pero nuestra alcaldía no tiene absolutamente ninguna relación con ese proceso.

Adicionalmente es mentiroso que esa planta se haya pagado con las tarifas del Acueducto. Esa planta se pagó 100% con recursos de la CAR.

Finalmente, más allá de escándalos de prensa, ni la alcaldesa, ni el Acueducto, han hecho ninguna denuncia legal con relación a la PTAR Salitre.

La renegociación de contratos con los operadores de ¨TransMilenio¨

C.L.: · ¨Le renegoció los contratos a los concesionarios de TransMilenio, dándole todas las ventajas a ellos, y todos los costos a nosotros¨

· ¨Y buena parte de la crisis de TransMilenio también, es esa renegociación absolutamente abusiva con los bolsillos de los bogotanos, que hicieron con los concesionarios de TransMilenio; entonces, a eso también hay que meterle el diente.¨

El manejo de Transmilenio también mostró diferencias entre la alcaldesa Claudia López y el exalcalde Enrique Peñalosa. - Foto: Getty Images

E.P.: Continúan las sugerencias calumniosas de la alcaldesa. Cuando llegamos a la Alcaldía, los operadores del SITP estaban totalmente quebrados. La ciudad estaba a punto de quedarse sin transporte público. La alcaldía anterior no había hecho nada para resolver ese problema monumental.

Adicionalmente, ante semejante problema, nadie estaba interesado en participar en la licitación, para cambiar la flota de buses rojos, muchos de los cuales ya tenían un kilometraje de alrededor de un millón de kilómetros. Irresponsablemente y de manera facilista, la alcaldía Petro había prorrogado las concesiones a operadores con buses que tenían kilometrajes enormes.

Era indispensable hacer un cambio a los contratos de concesión, que se habían hecho en la alcaldía de Samuel Moreno, para evitar un colapso total en la prestación del servicio público de transporte. De hecho, de los 9 contratos de concesión, para el 2019, la Superintendencia de Sociedades había liquidado a tres. Para ilustrar la certeza de la quiebra si no se hacía algo radical, y la magnitud del problema, las deudas de estos concesionarios eran el segundo contingente más grande para el sistema financiero colombiano después de Electricaribe.

(Notas sobre el proceso: En septiembre de 2016, los ministerios de Transporte, Hacienda y la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Nacional de Planeación, dirigieron una circular a los alcaldes, por medio de la cual promulgaron una serie de directrices para la “continuidad”, “sostenibilidad”, “acceso y calidad del servicio público de transporte terrestre de pasajeros”. En octubre de 2017, la Superintendencia de Transporte requirió a Transmilenio en dos ocasiones para que se adoptaran acciones conducentes a garantizar la prestación del servicio ante el inminente riesgo de cesación en la prestación del servicio zonal.

En atención a la gravedad de la crisis, la Procuraduría General de la Nación convocó a una mesa de trabajo el día 20 de noviembre de 2018, así: “Por expresa disposición del señor Procurador General de la Nación tenemos el gusto de convocar/os con e/ fin de generar un espacio para que Transmilenio S.A. y/os operadores del Sistema Integrado de Transporte Púbico- SITP, encuentren soluciones concertadas para la sostenibilidad del sistema.”

En noviembre de 2018, el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República instaron a TRANSMILENIO y a los Concesionarios a buscar soluciones que garantizaran la sostenibilidad y la prestación del servicio de transporte zonal del Sistema Integrado de Transporte Público- SITP en la ciudad.

TRANSMILENIO en febrero de 2019 solicitó a la Procuraduría General de la Nación acompañamiento con el fin de obtener recomendaciones sobre un Otrosí a los contratos de operación del SITP. En mayo de 2019, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado de prensa, que decía: “La Procuraduría General de la Nación adelantará vigilancia preventiva y de intervención administrativa o judicial, para asegurar que el acuerdo al que llegaron Transmilenio y siete concesionarios del SITP respete el derecho fundamental de los ciudadanos a la movilidad, el buen manejo de los recursos y la calidad del servicio público del transporte¨.

Tras la instalación de una mesa de trabajo, que sesionó por más de 6 meses, sumado a la aprobación en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo de un artículo que autorizó la modificación de los contratos, la Procuraduría dio por cerrada esta etapa y anunció el inicio de la vigilancia preventiva a los acuerdos que se plasmaron en el otrosí que firmen las partes para mejorar la calidad del servicio; derivadas, en su mayoría, de la revisión de tarifas por kilómetro recorrido y vehículo para toda la flota, reemplazo del factor de calidad por un factor de evaluación integral, y en la ampliación de la vida útil de los vehículos.

Nos tomó varios años esa difícil negociación para lograr el Otrosí a los contratos. Buscamos y logramos que los concesionarios y los bancos hicieran concesiones y asumieran pérdidas. La Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación acompañaron el proceso de renegociación de los contratos. De hecho, el Otrosí se suscribió en la biblioteca de la Procuraduría General de la Nación.

De esa manera salvamos el sistema de transporte público de la ciudad. De modo que no solamente no hay nada incorrecto, sino que logramos con enormes dificultades un enorme beneficio para los ciudadanos.

Gracias a esos cambios y al nuevo esquema de contratación que se creamos en mi período como alcalde, se pudo acceder a financiación para tener buses nuevos en las troncales y buses eléctricos en el SITP.

Desafortunadamente, la disminución de pasajeros en el sistema troncal y el aumento de colados debido a la mala gestión de la presente Administración, han agravado la situación del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).

Las obras de Valorización cuestan el doble

C.L.: · ¨La UAESP de Enrique Peñalosa estaba corrompida. La valorización que cobró no cubre ni la mitad del valor de las obras que dijo que iba a hacer¨

E.P.: Aquí Claudia López en su desespero por tapar las investigaciones que le están haciendo a funcionarios de su UAESP, hace toda clase de acusaciones con sugerencias calumniosas, diciendo mentiras y mezclando cosas. Para comenzar, es obvio que la UAESP no tiene ninguna relación con la Valorización.

Ahora bien, que las obras que deben hacerse con la valorización cobrada cuesten más, tampoco tiene nada que ver con corrupción. De hecho, Claudia López se está beneficiando, porque nosotros asumimos todo el costo político de cobrar una valorización, y ella está haciendo, o debería estar haciendo las obras, con los recursos que le dejamos para eso.

Como el IDU de Claudia López es lento e ineficiente, se han demorado excesivamente para iniciar muchas de las obras de la valorización. Entonces, unas obras de una valorización aprobada en el 2018, que no se han iniciado, por supuesto cuestan mucho más, por la inflación, y por el incremento en el costo de muchos insumos, como el acero. Eso es resultado de la incapacidad gerencial de la alcaldía de Claudia López.

Las obras de la valorización que efectivamente han sido contratadas, solo han costado alrededor de 15% más que los valores presupuestados.