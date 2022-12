Así le habla el Gobierno Petro a los jueces por liberación de presos de la primera línea: “Mantenemos inquebrantable la separación de poderes y el respeto a su decisión”

Alfonso Prada ya había precisado que la liberación de los integrantes de este grupo que permanecen detenidos no es un indulto.

Este domingo se llevó a cabo una audiencia pública nacional en el sector de Puerto Rellena, en Cali (Valle del Cauca). Allí llegó el ministro del Interior, Alfonso Prada, para referirse a la sonada liberación de los integrantes de la primera línea, quienes, además, serán nombrados gestores de paz.

Durante su intervención, el funcionario expresó su deseo de que los capturados de la primera línea sean liberados y pasen las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a sus familias.

“Escuché a la comunidad y no hay un solo colombiano aquí presente en este evento en Cali que no quiera ser un actor de la paz. Todos quisieran ser gestores y voceros y me voy con ese mensaje. Hay una sociedad que entiende que el camino hacia el progreso y la prosperidad es un camino en el que todos tenemos que proscribir la violencia”, manifestó el ministro.

A su vez, el funcionario anticipó que seguirán nombrando gestores de paz a miembros de este grupo, siguiendo los lineamientos del presidente Gustavo Petro.

“No vengo a conquistar un aplauso, no vengo a conquistar una sonrisa. Vengo a dialogar con ciudadanos colombianos sobre el momento tan crítico que estamos viviendo en relación al asunto que nos convoca el día de hoy. El presidente, el Gobierno entero, respeta como sagrado el derecho a la protesta, como parte de la libertad de expresión del ser humano, que no hace nada diferente a ser un reconocimiento de dignidad humana (...). La libertad, en esencia, es dignidad, y el derecho a la protesta es el ejercicio de la libertad y, por ende, la dignidad”, dijo Prada.

No obstante, precisó que bajo ninguna circunstancia apoyan la violencia en la protesta: “No puede ser que, en el ejercicio de la libertad y la dignidad, agredamos a alguien o nos agredan (...). Por eso, quien agrede a otro en mitad de la protesta, se produce un hecho que se investiga, eso tiene un camino jurídico”.

El ministro del Interior enfatizó que con la liberación de los miembros de la primera línea no se está violentando la competencia de los jueces. “Mantenemos inquebrantable la separación de poderes y el respeto a su decisión. Por esa razón, quienes tengan el beneficio de la libertad quedan sometidos al proceso judicial y a la sentencia porque es el juez que determina”, anotó.

La libertad es en esencia dignidad. El derecho a la protesta es el ejercicio de la libertad y, por ende, de la dignidad. Este Gobierno respalda la protesta social venga de quien venga, lo que no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia es la violencia en la protesta. pic.twitter.com/jYk9ydz88K — Alfonso Prada (@alfonsoprada) December 19, 2022

Claridades sobre la figura de gestor de paz

Por medio de un video publicado en su cuenta de Twitter, el ministro Prada explicó las diferencias entre tres conceptos que han sido escuchados frecuentemente en el marco de la política de paz total del presidente Petro: gestores de paz, gestores de convivencia, y voceros de paz y conflictividad social.

En primer lugar, sobre los gestores de paz, Prada expuso que existen hace más de 20 años y han participado en los procesos de paz. “Son escogidos por las propias organizaciones o por el Gobierno para que hagan parte de los procesos de facilitación de las negociaciones de paz, como la que se hizo con las Farc o la que se hace con el ELN”, agregó.

Sobre los gestores de convivencia, el funcionario reseñó que “hacen parte de un proyecto del sistema de convivencia y pacificación que organizó desde hace unos años el Ministerio del Interior, que tiene por propósito lograr vincular a 100.000 jóvenes que hoy están en situación de vulnerabilidad en todo el territorio nacional para que nos ayuden en una labor: acompañar la conflictividad social para bajarla”.

¡No te confundas!



Aquí te aclaro la diferencia entre:



✅Gestores de Paz



✅Gestores de Convivencia



✅Voceros de Paz



Son tres conceptos distintos, pero todos encaminados a lograr la #PazTotal. pic.twitter.com/tPq7fLKiaK — Alfonso Prada (@alfonsoprada) December 17, 2022

Finalmente, respecto a los voceros de paz, el ministro Prada aclaró que se trata de una nueva figura “que acaba de utilizar el presidente de la República para que personas privadas de la libertad tengan la posibilidad de salir de su reclusión (porque tienen delitos menores o fueron capturados en medio de la protesta), que por su liderazgo social y humanitario pueden ayudar en el territorio a que la conflictividad social baje y que haya un ambiente de pacificación”.