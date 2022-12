El presidente Gustavo Petro anunció que 100.000 jóvenes gestores de paz recibirán 1 millón de pesos mensuales. La polémica quedó encendida

El jefe de Estado reveló detalles de su estrategia para que los jóvenes no entren a las filas de organizaciones criminales.

El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló los primeros detalles de la estrategia que implantará el Gobierno del Pacto Histórico para evitar que los jóvenes de las zonas más vulnerables del país caigan en las filas de organizaciones criminales.

El mandatario colombiano indicó que los jóvenes de las zonas más vulnerables recibirán 1 millón de pesos mensuales, recursos que serán destinados para que adelanten estudios y, según las autoridades, puedan superar las dificultades de su entorno.

Sin embargo, aún se está a la espera de que el Gobierno nacional aclare si los integrantes de la peligrosa primera línea, que serán también gestores de paz, puedan tener ese tipo de beneficios económicos.

"Estamos ante un reto: la juventud excluida. ¿Cómo abrirle posibilidades a esa juventud? El Estado es el gran potenciador si está y ha hecho una política pública prioritaria. De ahí es que estamos hablando de Gestores de Paz", indicó el Pdte. @PetroGustavo en #HayEmpleo.

“Estamos preparando un programa de gran dimensión, de ahí a que estemos hablando de esto de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia, en regiones excluidas, por ejemplo, en el Urabá parcialmente”, sostuvo Petro.

Durante el Balance del programa #EmpleoHay, desde Zona Franca/Bogotá, el Pdte. @PetroGustavo habló de las brechas que existen en el país, que afectan las etapas de vida, desde la primera infancia hasta la juventud: "la estadística en la juventud es fría, el 30 % no tiene opción".

Y agregó: “Los barrios pobres de Cartagena, de Barranquilla, que están llenos hoy de hambre, el Chocó, toda la Costa Pacífica, hasta llegar a la frontera con Ecuador, las barriadas populares de las grandes ciudades como Bogotá, Soacha, Cali, entre otras”.

Lanzamos el programa para la inclusión de la juventud popular, que es la base fundamental de la Paz.

“Hemos teñido unos éxitos con lo que llamamos la paz total; también hemos tenido fracasos, pero si logramos un programa amplio donde se pudiera cobijar a 100.000 jóvenes, que es nuestro objetivo, en esas zonas, ligado a la educación, que se basa en el mismo principio, que un joven debe recibir un recurso que le permita vivir”, puntualizó el jefe de Estado.

¿Primera línea recibirá un salario por ser gestores de paz?

Una de las inquietudes que ha empezado a crecer en el ambiente es la posibilidad de que integrantes de la primera línea, que serían nombrados gestores de paz, reciban una especie de salario del Gobierno nacional, por realizar tareas de resocialización y construcción de paz.

Ante ese panorama, se trasladó la pregunta al ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada, quien fue tajante en señalar que las personas, entre ellas jóvenes, campesinos, líderes sociales, que sean declaradas como gestores de paz, no recibirán un sueldo o salario del Gobierno del Pacto Histórico.

De la misma manera, Prada entregó detalles de cómo será la revisión caso por caso de los integrantes de la primera línea, con el objetivo de establecer la pertinencia de que accedan a ser gestores de paz, frente a su situación jurídica actual; evaluación que realizará una comisión especial.

“Es posible que el universo sea mucho más grande, pero también puede ser que los beneficiarios sean bastante pocos en la medida que tienen que pasar los filtros de análisis de la tipología del delito del comportamiento, las condiciones que se dieron en la captura, las imputaciones que se hicieron en la Fiscalía, vamos a revisar con mucho juicio los casos”, expresó Prada.

Y manifestó en su momento el alto funcionario del Gobierno: “No se trata de conceder por conceder libertades, ni mucho menos se trata de amnistía o indulto o perdón, porque todos quienes vayan a ser beneficiarios de la medida de suspensión de capturas seguirán vinculados al proceso penal y tendrán que demostrar su inocencia”.

“No hemos contemplado beneficios económicos, ni un sueldo, ni una vinculación de carácter laboral, ese tema en particular no ha sido contemplado para nada”, sentenció el portavoz del Gobierno nacional y ministro del Interior, Alfonso Prada.