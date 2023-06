Pese a las marchas, el Congreso no le camina a la reforma a la salud, ¿qué está pasando?

A pesar de la presión que lanzó el presidente Gustavo Petro desde las calles este miércoles, el Gobierno Nacional falló en un nuevo intento por lograr que se vote la reforma a la salud en la Plenaria de la Cámara.

El ambiente enrarecido que han dejado los audios revelados en SEMANA, en los que el exembajador Armando Benedetti deja ver que habría existido un manejo irregular de los dineros en la campaña presidencial de Petro han contribuido a que el Congreso no le quiera caminar a las reformas del Gobierno.

Este miércoles, cuando se esperaba dar el debate, la Plenaria de la Cámara se tuvo que dedicar a votar una lluvia de impedimentos que presentaron varios congresistas. La sesión se dilató hasta tal punto que el presidente de la corporación, David Racero, no tuvo más opción que levantar sin haber iniciado el debate y citar para la próxima semana.

Esta es la segunda vez en esta semana que se intenta discutir la iniciativa sin que se pueda avanzar. Este martes, por ejemplo, se tuvo que cancelar la sesión media hora antes de su inicio, debido a que no había el ambiente político para dar el debate.

El presidente de la Cámara, David Racero, no tuvo más opción que levantar la sesión - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De hecho, este martes el Partido de la U, que ha resultado clave para el Gobierno, emitió un comunicado en el que pide que se aplace la discusión de estas reformas profundas ante el ambiente político tan tenso que se vive, tras los explosivos audios del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.

“Desde la bancada de ‘la U’ hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que ante la premura y el ambiente político en el que se están dando los debates en el Congreso, se haga un alto en el camino y se aplace la discusión y votación de las reformas sociales hasta el próximo periodo legislativo”, dijo este martes la colectividad que dirige Dilian Francisca Toro.

Igualmente, el Partido Conservador emitió una comunicación en la que le pide al Gobierno entregar las explicaciones del caso ante las autoridades. Además, la colectividad ya anunció que pedirá el archivo de esta reforma al considerar que es nociva para el país.

Los conservadores, desde que se marginaron del Gobierno, han tenido una posición férrea de oposición a la reforma a la salud.

A esto se suma la molestia que hay en un sector del Partido Liberal por la divulgación de las cuotas que tienen los congresistas de la colectividad en el Fondo Nacional del Ahorro. El propio presidente de esta entidad, Gilberto Rondón, reconoció en La W que ha hecho acuerdos con congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y así poder sacar adelante las reformas.

Dijo que como hace parte del Gobierno tiene que contribuir a que las reformas del Gobierno salgan adelante. “Ese es mi ejercicio porque entonces yo qué hago en el Gobierno”, afirmó.

“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, afirmó el director del FNA.

Gilberto Rondón González, presidente del Fondo Nacional del Ahorro. - Foto: FNA

A esto se suma el hecho de que, en una carta, decenas de exministros, académicos y representantes de distintos gremios del sector sanitario, le piden al presidente Gustavo Petro retirar la reforma a la salud que se está debatiendo en el Congreso de la República.

Entre los firmantes está el exministro de Educación del Gobierno Petro Alejandro Gaviria, pero también otros exministros de administraciones pasadas como Alberto Carrasquilla y Mauricio Cárdenas (quienes fueron ministros de Hacienda durante los gobiernos de los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos, respectivamente). Además de figuras políticas como Noemí Sanín, quien ha sido varias veces candidata presidencial.