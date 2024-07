Petro ahora compara a deportistas colombianos que están en los Juegos Olímpicos con la primera línea: “No les gusta la palabra”

Y avanzó en su declaración: “El deporte olímpico es un deporte no pago, no profesional. Se hace por ser libre, por las ganas de una juventud, hombres y mujeres, que aman lo que hacen”.

“No simplemente lo hacen por enriquecerse o cosas por el estilo, lo cual también es legítimo, sino que aquí hay una pasión nata, innata incluso, de esa juventud que debe ser, lo he dicho varias veces, no les gusta la palabra, pero es la primera línea de una juventud que tiene que arrastrar el país hacia adelante, hacia los cambios, hacia ser mejores, hacia ser una sociedad muy viva, no en el sentido de lo que nos pasó en Miami, sino en el sentido de la vida”, expresó Petro.