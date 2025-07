¿Petro, borracho o incoherente? Andrea Petro, su hija, respondió qué pasa: “Lo asemejo más, él ni siquiera se ha dado cuenta”

Andrea Petro, hija del presidente, Gustavo Petro, se pronunció de nuevo. Hace dos días lo hizo para señalar que las críticas a la vicepresidenta Francia Márquez, desde sus propios adeptos, no obedecen a racismo, como ella siempre tiende a decir. Obedecen, según Andrea Petro, a falta de gestión.

“Desde mi punto de vista ha sido bastante compleja la situación, pero me ha parecido muy triste minimizar las cosas diciendo que no fue responsabilidad de ella o que, sencillamente, es por su color de piel. El gobierno actual, tanto como mi papá, que es el presidente, es todo menos racista. Hay que decir las cosas como son. Ella se hizo cargo de un ministerio nuevo que tenían que crear, fue idea de ella. Se le dieron todas las herramientas e instrumentos para hacerlo, pero que eso toma tiempo. Necesita una buena experiencia de gestión y administración para sacar desde el comienzo hasta el final un ministerio completo. No es suficiente cuatro años, no se le puede tampoco pedir al ministerio, lo mismo que se les pide a otros ministerios que llevan décadas de funcionamiento y sencillamente un ministro también tiene que responder por la gestión de sus ministerios. Y Francia, sencillamente, tiene también que admitir lo que no hizo bien durante su administración y gestión del ministerio”.

Ahora, se pronunció de nuevo para referirse a las críticas que recibe constantemente su padre porque dice cosas incoherentes, escribe mal en X, con errores de ortografía, le dicen que está borracho, entre otras situaciones que dejan ver que, supuestamente, no está bien. “Es complicado poder ser sincero y estar superbien hablando, como él habla. Él cuando está haciendo un discurso está focalizado, el último discurso que hizo en el Congreso fue espectacular y muchas personas vieron el Petro de antes, que la gente estaba esperando y lo hizo, pero en ese momento televisivo es como en un momento que estás hablando con tus ministros, estás regañando también a tus ministros y están rindiendo todos cuentas, entonces él como que se relaja demasiado y no mide las consecuencias que puede tener ciertas palabras y sobre todo porque todo el mundo a cada rato que hace sus debates con sus ministros, lo está mirando y cualquier palabra que él vaya a poner al lado, pues tiene consecuencias. Él no lo está viendo así y no creo que eso lo vaya a cambiar, sinceramente”, dijo la hija del presidente Petro, en declaraciones a ‘Caracol Radio’.

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro. | Foto: Colprensa/ Camila Díaz

“A mí me da risa porque hasta yo misma, a veces, cojo los extractos que hacen o los memes que le hacen y se los mando a él diciendo, ‘¿Pero por qué dijiste esta palabra? ¿Por qué se te olvidó eso?’ Él ni siquiera se ha dado cuenta porque es que habla durante dos horas. A mí me gustaría hablar durante dos horas, pero en un momento dado a mí hasta el español se me va. Es difícil para uno tener ese nivel de concentración y sobre todo porque él en un día puede dar por lo menos 16 discursos, es complicado que su nivel de elocuencia o su vocabulario sea adaptado en el momento que él quiera decir las cosas", aseguró Andrea Petro.

Luego, adjudicó a la fatiga esos contratiempos que ha tenido su padre, el presidente Gustavo Petro. “Hay momentos que uno se medio enreda y no sabe qué decir y ya. Y a él le sale con una naturalidad que me encanta esa espontaneidad que él tiene, que da risa también que le dicen que está borracho y para nada. Yo eso lo asemeja más como la fatiga".

En cuanto a las supuestas desapariciones en las cuales ha incurrido el jefe de Estado, su hija Andrea Petro señaló: “No sé por qué está ese chisme que se desaparece, se desaparece, se desaparece. Es más, en una de esas supuestas desaparecidas que decía el señor Leyva (Álvaro Leyva) en Francia estaba conmigo y se había desconectado porque igual se había desconectado, estaba con mis hijas y yo estaba con él. Me parece un poquito triste que utilicen esos momentos con un poquito de privacidad con su familia para decir ‘se desapareció’”, agregó, al explicar que ella sigue viviendo en territorio europeo y de ahí que disfrute cuando ve personalmente a su padre. De hecho, recientemente anunció que adquirió la nacionalidad francesa.

“Hay momentos que no tuitea, está obsesionado con Twitter, eso sí, gobierna a través de Twitter, es algo que siempre yo he dicho y voy a seguir diciendo, eso no se lo vamos a quitar porque es él, es su personalidad, su manera de comunicarse. Ahora, esos momentos en el que no etiqueta ni nada es porque sencillamente está ocupado en otras cosas. No solamente con la familia desapareciéndose, de pronto es que está en una cosa de crisis del gobierno, de seguridad y que sencillamente amerita estar cinco horas con todos sus generales, sus militares, hasta el ministro de defensa, la gente eso no lo entiende tampoco”, agregó.

Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro. | Foto: Camila Díaz/Colprensa