Petro: “¿debo reportar cuando voy al baño?”

“Espero que @elcolombiano ya no este (esté) en el plan de vigilar no solo mis dias (días) de lectura, sino el listado de libros que leo. ¿Antesala de censuras? ¿Debo reportar cuando voy al baño? ¿Qué leo? ¿Que escribo? ¿Qué como? ¿con quién? ¿O si no se me da la gana hablar con nadie? ¿Como me gustan los paisaje? ¿En que pienso? ¿Y otras cosillas más, propias de los seres humanos? Cuenténme señores dueños de @elcolombiano será que por see el primer presidente de izquierda, debo estar bajo su vigilancia de extrema derecha asustadora. ¿peeo si desde mis 17 años ustedes mw han vigilado? Aunque confieso, me les se escapar. Díganle a Fico o a Fito si ha leído a Saito, lo podemos discutir y analizar, si quieren", aseguró, en un mensaje lleno de errores de ortografía.