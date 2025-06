¿Petro incumplió acuerdo con la iglesia de bajar el tono?: el presidente en pleno evento público afirmó: “Pobre pendejo falto de ideas”

“Los empresarios que dicen que no van a aplicar la reforma laboral, les quiero decir, no son inteligentes. Los miembros del Congreso, que ya conocemos los nombres, quisieron sabotearla, no eran inteligentes. Y está la demostración. Con sus nombres propios quisieron sabotearla”, expresó el presidente Gustavo Petro.

De la misma manera indicó: “Pues mírenla aquí, no sirvió de nada. No sé si pagaron o no pagaron, el que dio la plata es un pobre pendejo falto de ideas e inteligencia, dicen que no hable así, pero entonces el que dio la plata —que no se puede hablar— pero los rumores están”.