Petro inició el día con un mensaje que sorprendió y dividió a los usuarios de X

Los ciudadanos se llevaron una sorpresa ya que esperaban que el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunciara con un mensaje de tranquilidad sobre el fuerte temblor que se registró en horas de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre.

Sin embargo, el mandatario colombiano sí publicó un mensaje iniciando su jornada, pero no frente al temblor.

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado publicó un mensaje en el que habló de la entrega de tamales de Navidad en uno de los sectores de Bogotá.

“Tamales de Navidad para el barrio San Bernardo en Bogotá”, dice el post de Gustavo Petro.

Tamales de Navidad para el barrio San Bernardo en Bogotá. pic.twitter.com/dHfAilRnnW — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

El mensaje generó impacto en las redes sociales, especialmente en los usuarios de la plataforma de X, ya que algunos consideraron esa actividad como una participación en política de cara a las próximas elecciones de 2026.

“Se están adelantando mucho, las elecciones son el otro año”, expresó un internauta.

Se están adelantando mucho, las elecciones son el otro año. — César Ruiz (@Anubis_80121) December 10, 2025

Otros apoyaron a Petro: “Estos tamales de Navidad para el barrio San Bernardo no solo llenan la mesa, también recuerdan que la presencia del Estado puede ser cercana y humana”.

Estos tamales de Navidad para el barrio San Bernardo no solo llenan la mesa, también recuerdan que la presencia del Estado puede ser cercana y humana. — Camilo Villalba (@CamiVillalba83) December 10, 2025

Otros aprovecharon y le pasaron una fuerte factura a Petro, luego del fuerte golpe que recibió por parte del Congreso por el hundimiento de su polémica reclama tributaria: “Eso está bien Presidente @petrogustavo. Coma tamal para pasar la tristeza y la pena, porque una vez más ayer perdió en el Congreso”.

Eso está bien Presidente @petrogustavo.



Coma tamal para pasar la tristeza y la pena, porque una vez más ayer perdió en el Congreso. — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) December 10, 2025

Entre tanto, en otro mensaje que publicó en la mañana de este miércoles, el presidente Petro tampoco hizo referencia al fuerte temblor y, por el contrario, dio a conocer detalles de un operativo de la Fuerza Pública, con la incautación de droga.

“Armada logra incautar media tonelada de cocaína en el mar al norte de La Guajira. Se detienen seis miembros de disidencias en Algeciras, Huila y Montañita, Caquetá por el ejército nacional” (SIC), posteó Petro.

Armada logra incautar media tonelada de cocaína en el mar al norte de la Guajira.



Se detienen seis miembros de disidencias en Algeciras, Huila y Montañita, Caquetá por el ejército nacional.



El ejército nacional en operaciones de ayer, logra incautar 16 motores para minería… pic.twitter.com/w40zR8Nh60 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2025

Y finalizó el mensaje en X: “El Ejército nacional, en operaciones de ayer, logra incautar 16 motores para minería ilegal, varias retroexcavadoras en Puerto Libertador, Córdoba”.

Finalmente, y volviendo al temblor que despertó a Colombia en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, de acuerdo con las autoridades, tuvo una amplia percepción en varias regiones del país, incluidas Bogotá, Bucaramanga y Tunja.

En ese sentido y de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del evento fue localizado en el municipio de La Mesa de Los Santos, Santander, a las 03:27 a. m. (hora local).