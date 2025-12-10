Suscribirse

Petro inició el día con un mensaje que sorprendió y dividió a los usuarios de X

La madrugada del 10 de diciembre, en Colombia se registró un temblor de magnitud 5.8.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 4:45 p. m.
Petro en X
El presidente Petro sorprendió con un mensaje que agitó las redes sociales. | Foto: Presidencia de la República / Getty Images

Los ciudadanos se llevaron una sorpresa ya que esperaban que el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunciara con un mensaje de tranquilidad sobre el fuerte temblor que se registró en horas de la madrugada de este miércoles 10 de diciembre.

Sin embargo, el mandatario colombiano sí publicó un mensaje iniciando su jornada, pero no frente al temblor.

Contexto: Incómodo episodio entre Gustavo Petro y una médica que subió a la tarima agitó las redes: el video se volvió viral

A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado publicó un mensaje en el que habló de la entrega de tamales de Navidad en uno de los sectores de Bogotá.

“Tamales de Navidad para el barrio San Bernardo en Bogotá”, dice el post de Gustavo Petro.

El mensaje generó impacto en las redes sociales, especialmente en los usuarios de la plataforma de X, ya que algunos consideraron esa actividad como una participación en política de cara a las próximas elecciones de 2026.

“Se están adelantando mucho, las elecciones son el otro año”, expresó un internauta.

Otros apoyaron a Petro: “Estos tamales de Navidad para el barrio San Bernardo no solo llenan la mesa, también recuerdan que la presencia del Estado puede ser cercana y humana”.

Otros aprovecharon y le pasaron una fuerte factura a Petro, luego del fuerte golpe que recibió por parte del Congreso por el hundimiento de su polémica reclama tributaria: “Eso está bien Presidente @petrogustavo. Coma tamal para pasar la tristeza y la pena, porque una vez más ayer perdió en el Congreso”.

Entre tanto, en otro mensaje que publicó en la mañana de este miércoles, el presidente Petro tampoco hizo referencia al fuerte temblor y, por el contrario, dio a conocer detalles de un operativo de la Fuerza Pública, con la incautación de droga.

“Armada logra incautar media tonelada de cocaína en el mar al norte de La Guajira. Se detienen seis miembros de disidencias en Algeciras, Huila y Montañita, Caquetá por el ejército nacional” (SIC), posteó Petro.

Y finalizó el mensaje en X: “El Ejército nacional, en operaciones de ayer, logra incautar 16 motores para minería ilegal, varias retroexcavadoras en Puerto Libertador, Córdoba”.

Finalmente, y volviendo al temblor que despertó a Colombia en la madrugada de este miércoles 10 de diciembre, de acuerdo con las autoridades, tuvo una amplia percepción en varias regiones del país, incluidas Bogotá, Bucaramanga y Tunja.

En ese sentido y de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del evento fue localizado en el municipio de La Mesa de Los Santos, Santander, a las 03:27 a. m. (hora local).

Contexto: Gustavo Petro revela distanciamiento con la fiscal Luz Adriana Camargo: “Hemos perdido apoyo”

“Diversas teorías indican que el Nido Sísmico de Bucaramanga tiene su origen en fragmentos de placas tectónicas antiguas, ya inmersas o subducidas en el manto terrestre, que interactúan de forma compleja en esta zona reducida, razón por la cual los sismos que se producen tienen como epicentro el municipio de Los Santos”, anotó, finalmente el Servicio Geológico Colombiano.

¿Quién es Ana Corina Sosa Machado, la hija de la Premio Nobel de Paz que conmovió al mundo con su discurso?

Antes de morir pasajero habría tomado 33 bebidas al interior de un crucero que partía desde Los Ángeles

Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

Movida bienvenida le dio Bogotá a J Balvin, tras fuerte temblor; así reaccionó el reguetonero

Estas son las cinco líneas de investigación que tiene la Fiscalía por el escándalo de alias Calarcá

