Petro la pasó mal en el Catatumbo; recibió ola de reclamos de la comunidad. Algunos le gritaron: “Míreme que le estoy hablando”

No la pasó bien el presidente de la República Gustavo Petro en la visita que hizo al Catatumbo, en donde— en compañía de su gabinete de ministros— socializó el decreto con la declaratoria de conmoción interior; medida excepcional que decretó el mandatario colombiano para atender la emergencia humanitaria que se desató en esa zona del país y en varias regiones del departamento de Norte de Santander, por los sangrientos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

En el evento que armó el Gobierno nacional en el Catatumbo se presentó un momento tenso, pues la comunidad no se guardó nada y le lanzó al presidente Petro una serie de fuertes reclamos.

Un tenso momento vivió el presidente Gustavo Petro en el Catatumbo, varios líderes sociales rompieron el protocolo y le reclamaron: “Míreme que le estoy hablando”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/c3I9IeLPpq — Revista Semana (@RevistaSemana) March 7, 2025

Fue el caso de una mujer representante de la comunidad que, desesperada le grito al jefe de Estado: “Míreme que le estoy hablando”.

Representante de la comunidad en el Catatumbo. | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

“¿Por qué no confía en las madres mujeres? ¿Por qué no confía en la Junta de Acción Comunal? A nosotros no nos pagan, nosotros lo hacemos de corazón, nosotros no estamos de nada. Con mucho respeto a todas las asociaciones, les voy a decir esto: señor presidente, míreme, que le estoy hablando. Muchísimas gracias”, dijo la mujer rompiendo el protocolo.

Líder de la comunidad del Catatumbo. | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

Pero no fue la única, ya que otro líder social, al ver que no le daban la palabra, también expresó varios reclamos al jefe de Estado: “El Gobierno tiene que estar en el territorio, no sentados en una oficina. Señor presidente, nosotros hemos venido por respuestas. El pueblo del Catatumbo y el pueblo también tenemos que oírlo” (sic).

Gustavo Petro en el Catatumbo. | Foto: Presidencia

Por otro lado, uno de los representantes de la comunidad, le dijo de frente que no era necesario haber declarado la conmoción interior.

“El pacto social por el Catatumbo, señor presidente, no necesita y no requiere de un estado de conmoción interior para implementarse, y no necesita, señor presidente, el estado de conmoción interior para desarrollarse, para implementarse, porque lo que necesita y requiere el pacto, señor presidente, es que se comprometan vigencias futuras”.

Líder social del Catatumbo le habla al presidente Petro. | Foto: Foto tomada de la transmisión de la Presidencia

Y anotó en su intervención: “Sus palabras, sus declaraciones, señor presidente, nos ponen inminentemente en la mira de los diversos actores sociales, señor presidente. Esos diversos actores sociales que son responsables de las amenazas de ese liderazgo social y comunitario que ya le enunciaba”.