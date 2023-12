¿Petro lanzó indirecta a las Farc Mordisco y al ELN?, dijo que en el país “existen guerrilleros que están al servicio de la mafia mexicana”

El presidente de la República, Gustavo Petro, agudizó su discurso y denunció que en el país existen guerrilleros que están al servicio de las mafias mexicanas, lanzando una indirecta a las temidas disidencias de las Farc y al ELN.

Desde Buenaventura, en donde cumplió una agenda de trabajo regional, indico que la “revolución” ya no existe, señalando que esos fenómenos de violencia lo que buscan es afectar a la juventud, llevándola a asesinar a otro joven, en la mayoría de los casos de raza negra.

“El dueño de las armas en el pacífico son los mexicanos, no México, no la república mexicana, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana. Bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”, expresó el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Y fue más allá: “No se han dado cuenta todavía que ya no hay revolución, que eso no lleva a una revolución, que hizo ningún cambio matar negros siendo de piel negra para que una mafia mexicana se enriquezca. Ese no es el desarrollo, esa es una imposición”.

Iván Mordisco y Gustavo Petro. | Foto: Suministrada, Presidencia

“A punta de miles de muertos es una imposición. Si lo vemos desde otra teoría es una pérdida de soberanía, indudable. Es lo que nos pasó con Panamá sin que hubiera cocaína en aquel entonces. Pero eso mismo nos pasó en Panamá y ya Panamá no es de la gran Colombia como decíamos nosotros. Así no está pasando aquí. Cómo evitar ese camino que no lleva a nada. ¿A qué lleva ese camino? A tener una cadena gruesa de oro y a que le pongan a uno esa cadena cuando ya está en el féretro. ¿Para qué?”, insistió Petro.

antonio garcía Comandante del ELN | Foto: AFP

Hombres armados de las Farc de Mordisco llegaron hasta reconocido sector de Cali e instalaron una amenazante valla a 5 minutos del Batallón Pichincha

Presuntos miembros de las disidencias de las Farc colgaron un intimidatorio mensaje en el sur de Cali. La Policía Nacional adelanta las investigaciones para dar con la identidad y el paradero de los responsables.

La valla fue instalada en el sector Altos de Santa Elena, ubicado a 800 metros del Batallón Pichincha y a pocos minutos del centro comercial Unicentro.

Allí se alcanzó a observar el rostro del fallecido Alfonso Cano junto al siguiente mensaje: “Aquí seguimos construyendo la nueva Colombia. Bloque occidental comandante Jacobo Arenas. Seguimos cumpliendo”.

Valla instalada por supuestos miembros de las disidencias de las Farc en Cali. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Tras el hallazgo, a plena luz del día de este jueves, uniformados de las unidades de inteligencia se desplazaron hacia el sur de la capital del Valle del Cauca para adelantar la inspección de cámaras de seguridad que permitan el esclarecimiento.

En entrevista con SEMANA, el alcalde Jorge Iván Ospina indicó que en las calles de la ciudad se están concentrando manifestaciones delictivas que son muy complejas de gestionar, aunque la Policía Nacional y el Ejército tratan de contenerlas.