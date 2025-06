Petro no aguantó las críticas y reveló la razón por la que desapareció durante casi 60 horas: “Una medida de autoprotección”

“Una búsqueda irracional de los minutos que respiro o no respiro. Silenciarse digitalmente es una medida de autoprotección . Se pierde uno de los asesinos. No es paranoia, es prevención”, escribió.

Pareciera un ataque de celos. Una búsqueda irracional de los minutos que respiro o no respiro. Silenciarse digitalmente es una medida de autoprotección. Se pierde uno de los asesinos. No es paranoia, es prevención. Bajo celos se busca desesperadamente sin necesidad y con… https://t.co/QZykJtUk43

“Esos mensajes de X tan bien escritos, no son escritos por él”: no le creen a Gustavo Petro su reaparición este sábado

“Me gustaría aprovechar para excusar al presidente Gustavo Petro que, por razones de fuerza mayor, no nos pudo acompañar, no se pudo desplazar de la ciudad de Bogotá acá, pero su corazón y su sentimiento caribeño siempre nos acompaña y, sin duda, ha enviado un discurso y unas palabras las cuales me permitiré leer en este momento”, dijo.