“Petro no le ha cumplido a Bogotá”: Matías Turbay, candidato al Concejo por el Partido Liberal

MATÍAS TURBAY: Desde que tenía 5 años supe que quería dedicar mi vida al servicio público y me he preparado para eso. Tengo 26 años, soy abogado, y he tenido la oportunidad de trabajar en el Concejo, en la Procuraduría, en la Gobernación de Cundinamarca, estoy preparado para ser concejal de Bogotá.

M.T.: Tenemos que recuperar Bogotá, y en materia de seguridad se debe crear una comisión accidental. Todos los días hay que estar pensando cómo frenar a esos bandidos, pues ellos piensan cómo robar a diario. Hoy no vemos soluciones. Proponemos que, desde la Secretaría de Seguridad, se destine un presupuesto para que las juntas de acción comunal, por ejemplo, puedan acceder a cámaras y alarmas. Hoy, si en un barrio quieren un dispositivo, a los ciudadanos les toca hacer una vaca. Otro tema fundamental es que Bogotá vuelva a tener luz de noche. Esta administración no le apostó al alumbrado ni a la iluminación de parques y avenidas. Usted no se imagina el terror que siente una mujer cuando debe caminar al paradero de bus, bien sea en la madrugada o en la noche. Y, finalmente, les debemos apostar a planes de seguridad barrial con el fin de que podamos articular esfuerzos colectivos. Con eso logramos que nosotros, quienes mejor conocemos los barrios, brindemos información de primera mano a la Policía. Hoy tenemos a una Policía reactiva, que reacciona al delito y no está siendo capaz de prevenirlo, entre otras, porque no hay suficiente pie de fuerza.