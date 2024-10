Petro pidió que Ecopetrol haga un exorcismo y se quite de la cabeza el petróleo; que pase a la inteligencia artificial: “Será más poderosa”

Y continuó con su tesis: “No es cómo podemos atender una demanda creciente de gas, sino cómo logramos que la demanda de gas disminuya en Colombia y tienda a cero. Yo sé que a la gente que vive del gas no le gusta lo que yo digo, pero es que hay que vivir. No se puede vivir del gas, hay que vivir. No se puede vivir del petróleo, hay que vivir. No se puede vivir del carbón, hay que vivir. Y vivir significa no carbón, no petróleo, no gas en 10 años. En 10 años”.