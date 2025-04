Petro reconoció que su Gobierno no está en El Plateado como lo ordenó: “Desde un teléfono no se puede saber qué pasa allá”

En medio del polémico consejo de ministros que se registró el 31 de marzo en la Casa de Nariño, el cual nuevamente fue transmitido en vivo por los canales públicos, el mandatario colombiano admitió que su gobierno no está en El Plateado.

¿Petro lamentó que no exista la reelección?: “Santos me dejó la posibilidad de llegar solo una vez a la Presidencia”

“Yo le voy a pedir a la directora del ICBF, porque si no, no hay caminos alternativos, que me pase un informe de qué está pasando en el colegio de El Plateado. Hay que tener visiones diferentes”, indicó el presidente Gustavo Petro.