Petro reveló que un juez ordenó a la Plenaria del Senado que, en 48 horas, vuelva a votar la consulta popular: “Hubo fraude”

“Así quieran intimidarme, no me van a callar”: le dicen a Armando Benedetti. Vea lo que pasó

“Tomen esa decisión con tranquilidad, con su corazón puesto en el pueblo colombiano, con libertad absoluta. Nadie, nadie puede impedir que un parlamentario elegido por el voto popular, amigo o no del gobierno, pueda ejercer con libertad su derecho a votar, porque esta vez no es una ley, no es cualquier proposición, esta vez es la convocatoria al constituyente primario a decidir sobre sus derechos y nadie, ningún presidente de partido”, insistió el mandatario colombiano.