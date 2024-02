Petro rompió su silencio sobre fondo multidonante para el ELN: “No quiero quebrantar las discusiones que se dieron en este ciclo”

Gobierno y ELN firmaron acuerdo para crear “fondo multidonante”. Desde la oposición cuestionan quiénes aportarán esos recursos y su transparencia

“Al ELN le pedimos hechos y no palabras. Hechos y no promesas, que no se burlen más del país. Este fondo es un premio que no se han ganado”, aseguró el congresista del Partido Liberal.