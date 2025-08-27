Suscribirse

Petro se reunió con sindicato al que dejó plantado por quedarse dormido y alegar que no lo despertaron. Estas son las fotos

La frase del jefe de Estado se hizo viral en las redes sociales. La dijo en pleno consejo de ministros.

Redacción Semana
27 de agosto de 2025, 9:46 p. m.
Presidente Gustavo Petro y directivas del sindicato de la USO
Presidente Gustavo Petro y directivas del sindicato de la USO | Foto: Foto tomada de X de la USO

Ocho días después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió a los asistentes de la pasada sesión del consejo de ministros, con una frase que se volvió viral en las redes sociales. Sostuvo una esperada reunión este miércoles 27 de agosto.

En ese consejo de ministros, el jefe de Estado afirmó: “Pues tenía cita con la USO, compañera. Terminé dormido y no me despertaron. Entonces, yo quiero que esa cita se dé porque hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas. No podemos ser como el avestruz, como hace el Duque y otros ignorantes y negacionistas de la ciencia, porque eso sí es propio de las derechas”.

Pero sobre lo que dijo Petro en esa reunión de alto nivel, que se llevó a cabo el pasado 19 de agosto, la cual contó con la participación de su equipo de gabinete, desató una fuerte reacción del sindicato de la Unión Sindical Obrera (USO).

Reunión presidente Gustavo Petro y directivas de la USO
Reunión presidente Gustavo Petro y directivas de la USO | Foto: Presidencia

“El presidente de la República, @petrogustavo manifestó en el consejo de ministros que la @usofrenteobrero está negando el cambio climático y nos tildó de ‘negacionistas’. Negacionismo también es no comprender que el mundo va a seguirconsumiendo petróleo al menos tres décadas más”, dijo ese sindicato.

Instalación del Congreso 2025, 20 de julio.
Casa de Nariño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

También manifestó en esa ocasión: “Negacionismo es no entender que la energía más cara es la que no se produce. Negacionismo es no saber que la demanda de energía aumenta y que los renovables traerán en lo inmediato la diversificación de la matriz energética y no la sustitución”.

Este miércoles 27 de agosto, el Presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con los integrantes de la USO, luego de revelar la llamativa razón del por qué no se reunió el pasado 19 de agosto con ese sindicato.

Frente a ese encuentro, la USO detalló por medio de su cuenta de X: “La @usofrenteobrero ha sostenido una reunión cordial con el presidente de la República @petrogustavo. Estamos de acuerdo con la Transición Energética y coincidimos en que la lidere @ecopetrol.El presidente quiere que la Transición se haga de manera inmediatay en la@usofrenteobreroconsideramos que se requiere tiempo y que los dos procesos se pueden hacer complementariamente y que los recursos los aporte la misma industria del Petróleo y el Gas”.

Además manifestaron: “Acordamos trabajar conjuntamente con el gobierno, @ECOPETROL_SA y la @usofrenteobrero en un laboratorio de Paz y Transición socioeconómica en el campo petrolero de Tibú ubicado en el Catatumbo donde se hagan programas de economías alternativas que sustituyan el petróleo”.

“Conversamos sobre los importantes avances que @ECOPETROL_SA en cabeza de @ricroabar ha logrado en materia de transición energética, optimización energética y descarbonizacion de nuestros procesos”, agregó la USO.

Finalmente expresó el sindicato tras la reunión con Petro: “El sindicato reiteró la importancia de @ECOPETROL_SA para la soberanía, autosuficiencia y seguridad energética para el país y la necesidad de mantener activo la línea de negocio tradicional de hidrocarburos”.

“Se ratificó el compromiso para que se impulse desde el Gobierno que un trabajador haga parte de la junta directiva de Ecopetrol como acto de reparación colectiva con la organización sindical”, concluyó.

