En medio de la agenda de trabajo que adelantó el presiente de la República, Gustavo Petro, en Manaos, el jefe de Estado sacó tiempo para condenar unos nuevos bombardeos que se registraron en Gaza.

En el trino que publicó el mandatario colombiano, este martes 9 de septiembre, expresó: “Doy toda mi solidaridad a nombre de Colombia al pueblo qatarí que cuida los niños bombardeados en Gaza en sus hospitales que visité y al emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, mi hermano, que me prestó sus hermosos palacios, verdaderamente árabes, y su propio apartamento hermoso para estar dos días buscando que Qatar pueda, con su experiencia de paz, ayudar a la paz de Colombia”.

Y avanzó en el trino: “Ha sido bombardeado Qatar por Netanyahu, en un acto de cobardía, precisamente el sitio donde se conversa sobre la paz de Palestina. Israel haz gala de tu historia, y no permitas que el ‘no matarás’ de Moisés se vuelva el Baal y el Herodes moderno”.

“Contra Hitler estamos con ustedes, con Hitler no estamos con ustedes. Al pueblo árabe le pido máxima unidad, la riqueza no debe ahogar la solidaridad y el proyecto panárabe, democrático, respetuoso de las diferencias y de la diversidad humana”, insistió el jefe de Estado.

A renglón seguido manifestó en esa plataforma digital: “En nombre de Colombia, patria de Bolívar y país de la belleza, con sangre árabe, romana, indígena y negra en cada colombiana y colombiano, les enviamos nuestra solidaridad de hermanos en una humanidad libre, unida y en paz”.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Más temprano, este martes, dijo Petro en otro trino: “El ataque de Netanyahu a una embarcación con comida a los Palestinos, recuerda el ataque de los submarinos nazis a la flota mercante de los EE. UU., solo porque llevaba comida a los europeos en la guerra, cuando Europa tenía mucha hambre y sus pueblos andaban en las calles recogiendo cualquier mendrugo de comida, y las ricas praderas norteamericanas la daban a manos llenas”.

“La solidaridad norteamericana con los pueblos europeos fue un enorme ejemplo de solidaridad humana y, quizás en tiempos futuros milenarios, EE. UU. sea recordada por la historia, por haber ofrendado millones de vidas, valiosas todas, por defender la libertad, y por eso mismo será recordada, también, la Unión Soviética, más que Rusia, y Mao Tse Tung, y Tito, y los grandes hombres y mujeres que decidieron empuñar las armas y dirigir sus pueblos para defender la libertad”, dijo.

Personas buscan objetos entre los escombros de la Torre Salam, tras un ataque israelí el día anterior, en la Ciudad de Gaza. | Foto: AFP

Y detalló: “Ahora el pueblo palestino recoge mendrugos en la calle y los nuevos genocidas bombardean barcos civiles que llevan comida a los niños y niñas hambrientas que aún sobreviven”.

“Estamos ante una ignominia inhumana y la mayor parte de los gobiernos norteamericanos y europeos no reaccionan, son cómplices de genocidio como ya sucedió en el pasado: un gobierno italiano, gobierno francés, gobierno español y portugués, gobierno sueco, apoyaron a Hitler. Sus pueblos, en cambio, se rebelaron y con sus armas rudimentarias combatieron en bosques, aldeas y montañas, al monstruo que se había levantado contra la libertad y contra la humanidad misma”, insistió.

