Petro ventiló detalles de su criticada estrategia de comunicación: “3.000 personas que saben que hay que ganar”

El mandatario colombiano fue cuestionado por la información que se publicó en la cuenta oficial de x de varias entidades del Gobierno.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 11:29 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 19 de agosto de 2025, en Bogotá
Gustavo Petro | Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

Un particular mensaje publicó este lunes 15 de septiembre el presidente de la República, Gustavo Petro, tras la fuerte polémica que se desató en el país, esto por el uso de las cuentas oficiales de las entidades del Gobierno para difundir una información en particular.

El hecho más evidente se presentó con la cuenta oficial de X, del Servicio Geológico, allí se compartió un trino en el que se hablaba de la denuncia que hizo Petro en una pasada alocución presidencial que se registró el viernes 12 de septiembre.

Contexto: Petro rompió el silencio por la suspensión de su ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián: “Esta medida es innecesaria”

“12 millones de facturas fueron ocultadas para tapar el fracaso de la NUEVA EPS. Desfalcaron al estado y afectaron a los colombianos. No fue un error, fue un fraude contra la salud del pueblo. Hoy se destapa y se enfrenta”, dice el mensaje.

Y las reacciones no se hicieron esperar. Fue el caso el concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño: “El sismo que destruyó la Nueva EPS provocado por Petro, Jaramillo y Corcho fue tan duro que hasta lo reportó el Servicio Geológico Colombiano. Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres”.

Sobre la ola de criticas, el jefe de Estado le salió al paso y respondió a través de cuenta personal de X: “Las redes mías no son de 77, son como de 3.000 personas que saben que hay que ganar una batalla comunicación, cuando saben que estamos bajo una ataque comunicacional permanente a partir de la mentira y la calumnia”.

“Comunicar es poder. Y la derecha usa la mentira, algunos medios la siguen. Si lo quieren también se libra una lucha de clases. Ideologías toman forma de periodismo y la constitución creó el derecho a la verdad”, posteó el presidente Gustavo Petro.

Cabe reseñar, que en esa reciente alocución presidencial, Petro dio referencia al fuerte informe de la Contraloría sobre la crítica situación del sistema de salud, especialmente por la Nueva EPS que fue intervenida en su Gobierno.

El presidente, Gustavo Petro, el 12 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente, Gustavo Petro, el 12 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza, si sigue el sistema EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, alertó en esa declaración el mandatario colombiano.

También recalcó desde la Casa de Nariño: “Si seguimos el camino propuesto y hecho por el Gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos”.

Contexto: Este es el trino que molestó a Gustavo Petro y que motivó una aireada respuesta: “Vamos a cerrarle la boca”

“Señores de la Comisión Séptima del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar la salud de la gente y me voy a dedicar a esto. A que cada vez mueran menos y menos niños menos y menos mujeres menos gente adulta tratable cuando no es tratada”, concluyó con su idea el jefe de Estado.

