Petro ventiló detalles de su criticada estrategia de comunicación: “3.000 personas que saben que hay que ganar”

Un particular mensaje publicó este lunes 15 de septiembre el presidente de la República, Gustavo Petro, tras la fuerte polémica que se desató en el país, esto por el uso de las cuentas oficiales de las entidades del Gobierno para difundir una información en particular.

El hecho más evidente se presentó con la cuenta oficial de X, del Servicio Geológico, allí se compartió un trino en el que se hablaba de la denuncia que hizo Petro en una pasada alocución presidencial que se registró el viernes 12 de septiembre.

“12 millones de facturas fueron ocultadas para tapar el fracaso de la NUEVA EPS. Desfalcaron al estado y afectaron a los colombianos. No fue un error, fue un fraude contra la salud del pueblo. Hoy se destapa y se enfrenta”, dice el mensaje.

Y las reacciones no se hicieron esperar. Fue el caso el concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Briceño: “El sismo que destruyó la Nueva EPS provocado por Petro, Jaramillo y Corcho fue tan duro que hasta lo reportó el Servicio Geológico Colombiano. Terremoto magnitud 8 en la escala del Clan Torres”.

El sismo que destruyó la Nueva EPS provocado por Petro, Jaramillo y Corcho fue tan duro que hasta lo reportó el Servicio Geológico Colombiano.



Sobre la ola de criticas, el jefe de Estado le salió al paso y respondió a través de cuenta personal de X: “Las redes mías no son de 77, son como de 3.000 personas que saben que hay que ganar una batalla comunicación, cuando saben que estamos bajo una ataque comunicacional permanente a partir de la mentira y la calumnia”.

Las redes mías no son de 77, son como de 3.000 personas que saben que hay que ganar una batalla comunicación, cuando saben que estamos bajo una ataque comunicacional permante a partir de la mentira y la calumnia.



“Comunicar es poder. Y la derecha usa la mentira, algunos medios la siguen. Si lo quieren también se libra una lucha de clases. Ideologías toman forma de periodismo y la constitución creó el derecho a la verdad”, posteó el presidente Gustavo Petro.

Cabe reseñar, que en esa reciente alocución presidencial, Petro dio referencia al fuerte informe de la Contraloría sobre la crítica situación del sistema de salud, especialmente por la Nueva EPS que fue intervenida en su Gobierno.

“Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza, si sigue el sistema EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, alertó en esa declaración el mandatario colombiano.

También recalcó desde la Casa de Nariño: “Si seguimos el camino propuesto y hecho por el Gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos”.