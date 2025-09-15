Petro rompió el silencio por la suspensión de su ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián: “Esta medida es innecesaria”

A través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la decisión judicial que suspendió el nombramiento que hizo de Juan Carlos Florián, como nuevo ministro de la Igualdad.

En el mensaje, el jefe de Estado criticó la determinación que adoptó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual se conoció este lunes 15 de septiembre.

“Esta medida es innecesaria, cualquiera que se desarrolle el debate, que ya se había desarrollado en Colombia y que ahora retrocede. Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”, dijo el presidente Petro.

Y avanzó en la defensa que hizo de su funcionario: “La persona es libre y sabemos que debe desarrollarse libremente, si no volvemos a la esclavitud, no se puede permitir la esclavitud de nuevo”.

Gustavo Petro en Manaos, Brasil. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

“Si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho y nadie, absolutamente nadie, puede obligar a lo contrario: ni juez, ni policía, ni padre, ni sociedad, ni Estado”, dijo el jefe de Estado.

Sumado a ello, afirmó en su cuenta de X: “La priorización de la libertad personal es lo que nos hace socialistas democráticos, liberales de verdad, libertarios”.

Está medida es innecesaria, cualquiera que se desarrolle el debate, que ya se había desarrollado en Colombia y que ahora retrocede.



Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana.



La persona es… pic.twitter.com/vvoNjtYDjC — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2025

“Es innecesaria la medida porque desde hace semanas, aún cualquiera sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete, porque con Juan siendo hombre o mujer, o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”, recalcó el mandatario colombiano.

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MinIgualdad_Col

Y concluyó en el trino: “Yo no veo como ‘jartera’ que haya mitad de mujeres en el gabinete, las mujeres son más en mi gabinete”.

La medida del Tribunal Administrativo de Cundinamarca obedece a unas medidas cautelares que pidieron mientras se toma una decisión de fondo frente a la demanda que pide tumbar su designación por incumplir la ley de cuotas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también rechazó la determinación judicial: “Con la designación de la nueva ministra de las TIC, Gloria Patricia Perdomo, la demanda pierde sustento. El Gobierno cumple con la ley de cuotas”.