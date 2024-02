Piden declarar emergencia social para contrarrestar los problemas de inseguridad en Bogotá

“Estamos en muy mal momento en temas de seguridad. La semana pasada, empresarios de Suba recibieron amenazas por parte del grupo ‘Los Satanás’ por el no pago de extorsiones, llegaron allá y votaron bolsas llenas de sangre y se untaron las manos de sangre para pintar las paredes. El fin de semana pasado vimos como deportistas, ciclistas que iban a montar bicicleta en la Calera fueron atracados. Y la tapa fue lo que pasó anoche en el restaurante Masa, saqueado por segunda vez, donde vinieron y despojaron a todos los comensales de todas sus pertenencias y le robaron su dinero” , afirmó.

Así mismo pidió al Gobierno nacional que en el trámite de la nueva Reforma a la Justicia se aumente el presupuesto de la rama. Porque por la falta de recursos aún no se ha podido implementar en su totalidad el Sistema Oral Acusatorio. Advirtió que “si no hay justicia no hay seguridad”.