Pifiada de Mafe Carrascal: no le gustó la denuncia de Marelbys Meza contra Laura Sanabria en SEMANA y la calificó de “mezquindad pura y dura”

Aunque el país entero está escandalizado por la denuncia que reveló SEMANA sobre la exniñera del hijo de Laura Sarabia, jefe de gabinete del Gobierno Petro, que reveló que se sintió secuestrada tras la pérdida de un maletín con plata de la funcionaria, la represente María Fernanda Carrascal sorprendió en redes sociales al restarle importancia al asunto.

La congresista del Pacto Histórico que se presenta ante los colombianos como una luchadora por los derechos de los trabajadores del país, usó su cuenta en Twitter para descalificar la denuncia de SEMANA y defender a Sarabia, quien está metida en un escándalo.

Carrascal quien en la últimas semanas como ponente de la reforma laboral ha dicho que esa iniciativa debe tramitarse para garantizar la dignidad de los trabajadores y evitar abusos en su contra, al parecer, olvidó su discurso y sencillamente dijo que la revelación hecha por SEMANA era “mezquindad pura y dura”, a pesar de las denuncias de Marelbys Meza, una mujer que sintió vulnerados sus derechos por la jefe de gabinete.

A la congresista del Pacto Histórico, contrario a su discurso político, no le gustó que una humilde mujer haya hecho la denuncia pública donde dice ser víctima de la mujer más poderosa de Colombia y cercana al presidente Gustavo Petro. “Lo que haya que resolver, que lo resuelvan las autoridades competentes”, dijo Carrascal.

Radicación de la ponencia de la reforma laboral del Gobierno, a cargo de la representante María Fernanda Carrascal del Pacto Histórico en la Comisión Séptima Cámara de Representantes Mafe Carrascal Bogota mayo 17 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Mientras el país está escandalizado con esto que ocurrió, Carrascal sencillamente dijo: “Y si hubo abuso, a la trabajadora se le deben restablecer sus derechos”. La reforma laboral de Colombia está en manos de Mafe Carrascal, una congresista que sorpresivamente olvidó su discurso político y le está dando la espalda a Marelbys Meza quien se atrevió a denunciar a la mujer más poderosa de Colombia.

2137 - Foto: Semana

Un corto mensaje de texto fue la forma cómo Laura Sarabia decidió despedir a Marelbys Meza, quien había cuidado por años a su hijo. La mujer salió de esa casa tras la perdida de una enorme suma de dinero, que la familia de la jefa de gabinete del Gobierno Petro le atribuyó a ella.

La forma como Laura Sarabia le dijo que no iba más con ellos contrasta con el tono subido con el que la mujer fue tratada cuando la llevaron a hacerle el polígrafo en un sótano frente al Palacio de Nariño.

Marelbys Meza Semana - Foto: Semana

Marelbys le compartió a SEMANA ese mensaje. “Mary, quería saber cómo estabas y decirte lo siguiente: la verdad, hemos hablado bastante con Andrés sobre tu situación. Estamos preocupados porque al parecer la investigación va para largo y si tú no tienes nada que ver con lo que pasó, pues lo más injusto sería afectarte y pedirte que nos esperes. Al final, concluimos con Andrés que lo mejor es liquidarte y pagarte lo que te debíamos para que también puedas buscar trabajo. Lo sentimos mucho, Mary, porque sabes que te tenemos aprecio, pero, por favor, entiéndenos que sin saber qué fue lo que pasó no podríamos estar tranquilos. Y, como te decía, tampoco queremos ser injustos contigo”.

LaURA SARAbIA aseguró que el presidente Gustavo Petro no sabía del procedimiento del polígrafo al que sometieron a la niñera. - Foto: Esteban vega la-rotta-semana

El deseo de Sarabia de no ser “injusta” con ella contrastaba con la forma cómo la habían tratado quienes fueron designados para interrogarla en un sótano frente al Palacio de Nariño. Según le relató la mujer a SEMANA, lo que vivió fue muy tensionante.

“Me quitaron el teléfono (...). Me decían: ‘Usted es una ladrona, mentirosa, de aquí va derechito a la cárcel’”. Además, la habrían amenazado con allanar su casa y la de sus familiares. “Que me iban a llevar para hacer un allanamiento en mi casa. Me decían: ‘¿A usted quién le dice que nosotros en este momento no estamos allanando la casa de toda su familia, de sus hermanos y todos los que estén allá?’. Me preguntaron: ‘¿Dónde está su mamá?’. Les dije: la dejé en el apartamento. Me respondieron: ‘No, usted es una mentirosa, su mamá no está ahí’”.