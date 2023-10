Polémica: después de más de un año en el Gobierno, el presidente Gustavo Petro dice que es hora de “ejecutar”

Una declaración que dio el presidente Gustavo Petro en una agenda regional que adelantó en el departamento de Córdoba llamó la atención. En su intervención en un evento público con la población de Montelíbano hizo una particular reflexión sobre su Gobierno del llamado cambio.

“ Nosotros ya no podemos ser un gobierno que diga vamos a hacer, sino que tiene que empezar a decir estamos haciendo esto . Porque ya se acabó el momento de la planificación y entramos al momento de la ejecución”, sostuvo Petro.

Y agregó: “En esa medida ejecutar significa, claro, no podemos hacer toda la meta de una vez, pero tenemos que ir avanzando con pasos cada vez más acelerados. Aquí ya hemos visto una entrega de tierras, un proceso que podría llegar a 900 mil hectáreas si nos movemos rápido, pero que nuestra meta es un millón y medio de hectáreas”.

¿Gobierno le hizo el feo al gobernador de Córdoba?

La razón: el mandatario departamental de Córdoba, Orlando Benítez, denunció que no lo dejaron hablar en el evento de Gobierno Escucha. Además, señaló que ni siquiera lo pusieron en el orden del día para expresarse.

La situación desató la molestia del gobernador, quien no guardó silencio y arremetió con fuerza contra la organización del evento, lanzando pullas, hablando de “manipulación” y de “paradoja”.

“Desde muy temprano, el Gobierno departamental, en cabeza mía, junto con el gabinete que me acompaña en la parte trasera, quiso venir a hacer presencia atendiendo la invitación del Gobierno nacional, aquí en el municipio de Montelíbano, a donde convocaron los 30 alcaldes del departamento”, sostuvo el gobernador de Córdoba.

Y agregó: “Vinimos con la expectativa en el marco de la política del Gobierno nacional, Gobierno Escucha, de ser escuchados; paradójicamente, eso no sucedió, no hicimos parte del orden del día y se nos negó la palabra cuando la solicité al director del Dapre y a los demás miembros del equipo del Gobierno nacional”.

“Es paradójico que se manipulen este tipo de escenarios, es paradójico que no se permita una entrada tranquila y libre, mucha gente a las afueras no pudo ingresar porque no sabemos cómo ni cuándo lograron generar la concurrencia del público que allí estuvo”, alertó.