Polémica por visita de niños competidores en Juegos Intercolegiados Nacionales a la Casa de Nariño, ¿qué pasó?

Del 15 al 22 de mayo se realizan las finales de los Juegos Intercolegiados Nacionales, donde niños y jóvenes atletas de colegios de todos los departamentos compiten en diferentes disciplinas por medallas de oro, plata y bronce. En medio de la competencia, una madre de familia interpuso una acción de tutela porque los jóvenes no tendrían las condiciones óptimas para la exigencia de las actividades.

SEMANA conversó con Alba Fonseca, madre de un adolescente que representa a uno de los departamentos en ajedrez. La mujer denuncia que, por visitar al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, una orden de último minuto, la competencia tendría media jornada menos y se “pondrá en riesgo la salud de los menores de edad por reagendar varias rondas en un mismo día”.

En el programa oficial de ajedrez, se evidencia que el primer día de competición de la modalidad clásica, este 17 de mayo, se competirá en primera y segunda ronda. Luego, el próximo jueves se deberán jugar la tercera, cuarta y quinta ronda, lo cual podría ser una carga demasiado fuerte para un adolescente.

Esto se hace para que el viernes, 19 de mayo, tengan libre la tarde para visitar la Casa de Nariño. Después de su viaje a Inírida, donde se llevará a cabo el lanzamiento del Plan Nacional de Desarrollo, el presidente llevará a cabo un encuentro con 1.500 niños que compiten en los intercolegiados.

El 20 de mayo, por los tiempos reducidos, se jugará la última ronda de clásica y se jugarán tres rondas de modalidad activa. El domingo, 21 de mayo, se juega la final de activo y las 12 rondas de la modalidad blitz, todo en un mismo día.

Los niños irán a la Casa de Nariño el viernes. - Foto: guillermo torres reina-semana

“Están violando la norma reglamentaria (artículo 63 de la Resolucion 382 de abril de 2022), porque eso no se puede cambiar. Mañana van a meter muchas partidas de clásico. Van a estar presionados porque no van a tener tiempo para comer, para ir al baño o descansar. Eso se llama una masacre mental y física para ajedrez. Cada partida de clásico toma de cuatro a cinco horas, eso es un atropello. Los juegos dicen que velarán por el bienestar y la salud, pero es todo lo contrario de lo que están haciendo. Hay niños que se desmayarían, que ya no podrían más, con ese cambio e intensidad de partidas en un solo día en modalidad clásico al ritmo planteado”, dijo Fonseca, en conversación con SEMANA.

La madre de familia también denuncia que hay problemas de organización y los niños tendrán que cambiar de hotel, lo cual también afecta el descanso.

“No sé qué quieren, que saquen la foto o que se pongan a bailar con la primera dama. No sé. El jueves ellos estarán terminando a medianoche, si no se enferman o se los llevan a una urgencia. No le importa al presidente Petro ni a la ministra del Deporte”, señaló la madre.

En la tutela, Fonseca argumenta que no entiende por qué el presidente y la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, no se dirigen hacia las zonas en las que se está compitiendo, para evitar que se saturen los niños. Finalmente, la madre pide que se derogue el calendario que el Ministerio modificó al última hora “para dar gusto a los caprichos presidenciales”.

Presidente Gustavo Petro - Foto: Presidencia

SEMANA también se comunicó con Fernando Alberto Moscote, presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez, quien aseguró que estas jornadas extensas no implicarían una afectación mayor a la salud. Sin embargo, no se recomienda que se juegue el deporte con esta intensidad.

“No van a colapsar, pero las jornadas las apretaron mucho. Decidieron que el viernes tendrán una visita a la Casa de Nariño, por eso apretaron las partidas. Las partidas deben tener una pausa entre ellas, que es lo recomendable en el punto de vista técnico”, dijo Moscote.

Astrid Bibiana Rodríguez Cortés, ministra del Deporte. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Por otro lado, aseguró que se le viene pidiendo al Ministerio del Deporte que los menores tengan días libres, con el fin de poder conocer las ciudades a las que son enviados para los juegos.

“A todos los va a afectar por igual. No estoy de acuerdo con la visita, me hubiera gustado que el presidente se hubiera dirigido a las instalaciones de la competencia. Pero conocer la Casa de Nariño será algo novedoso, van a estar felices, pero sería bueno darles un día más de competencia para esto y no se lo dieron”, agregó el presidente.

Fonseca espera que, con su tutela, sea replanteado el calendario. De acuerdo con la madre, de eliminar la visita, los jóvenes podrán tener más descanso y condiciones óptimas para poder competir.