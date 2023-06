Polo Polo le envió un duro mensaje a Francia Márquez: “A usted los medios y la ciudadanía no la odian por negra”

El pasado miércoles el presidente Gustavo Petro dio un duro discurso en el que lanzó falsas acusaciones contra los periodistas de medios de comunicación. En medio de su intervención, que hizo en el marco de una jornada de marchas a favor de su gobierno, que se llevaron a cabo en Bogotá y en otras ciudades del país, el mandatario afirmó que la prensa odia a la vicepresidenta Francia Márquez por ser negra.

“Aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel... ¿el pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda a la esclavitud y que odie a la gente solo por ser negra?”, dijo Petro, quien tenía a Márquez a su lado.

Este jueves, el representante Miguel Polo Polo, elegido por la circunscripción afro, se refirió a estas palabras y aseguró a la vicepresidenta que ni los medios ni la ciudadanía la “odian por ser negra”.

Polo Polo aseguró que el país ama a deportistas y personalidades afrocolombianas; sin embargo, cuestionan a Márquez por “sus despilfarros y excesos con dineros del pueblo”, “resentimiento” y “victimismo”. Además, le pidió que deje la “autoconmiseración”.

“Señora Francia Márquez, a usted los medios y la ciudadanía no la odian por negra, deje tanta autodiscriminación, Colombia entera ama a negros como Yanfri, Caterine Ibargüen, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Édgar Rentería. Mi país no es racista. Colombia la cuestiona a usted es por sus despilfarros y excesos con dineros del pueblo, falta de preparación, ignorancia, resentimiento y victimismo. No sea tan básica, limitada y escasa de reducir todo a un simple color de piel. Deje la autoconmiseración”, señaló el congresista en sus redes sociales.

El congresista aseguró que el país ama a deportistas y personalidades afrocolombianas; sin embargo, cuestionan a Márquez por “sus despilfarros y excesos con dineros del pueblo”, “resentimiento” y “victimismo”. - Foto: Semana

Señora @FranciaMarquezM, a usted los medios y la ciudadanía no la odian por Negra, deje tanta autodiscriminación, Colombia entera ama a negros como Yanfri, Caterine Inarguen, Yerry Mina, Juan Guillermo Cuadrado, Edgar Rentería. Mi país no es racista. Colombia la cuestiona a usted… pic.twitter.com/mDuE6MV30z — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) June 8, 2023

Francia Márquez pone en peligro a SEMANA y a sus periodistas con falsedades: “Un medio de comunicación que manda información mentirosa y racista”

En concordancia con las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien atacó a la libertad de prensa en su discurso por las marchas del miércoles 7 de junio, la vicepresidenta Francia Márquez le lanzó más dardos a SEMANA con señalamientos falsos.

En una rueda de prensa concedida en la ciudad de Cali, habló en concreto sobre SEMANA cuando le preguntaron por su postura acerca de los comentarios de Petro, quien dijo que los medios de comunicación la odian, supuestamente, por su color.

Francia Márquez, vicepresidenta. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Estamos en la necesidad de reconocer que vivimos en una sociedad profundamente racista y patriarcal, no se puede tapar el sol con un dedo. No generalizaría a todos los medios de comunicación; sin embargo, es evidente que algunos no son objetivos a la hora de informar y comunicar, y me refiero de manera muy concreta a la revista SEMANA, un medio de comunicación que emite información mentirosa y con sesgos raciales”, sentenció Márquez.

En su intervención, la vicepresidenta también atacó a periodistas de este medio de comunicación, como María Andrea Nieto, directora del programa El Control y columnista, a quien acusó de incurrir en actos racistas en su contra. “Los sesgos se pueden ver, por ejemplo, en los videos que la periodista Andrea Nieto hizo sobre mi viaje a África con estereotipos racistas”, dijo.

Los ataques de Márquez a SEMANA no se detuvieron y hasta señaló que la forma de contar de este medio de comunicación, que ha publicado información sensible para el Gobierno, “debilita la democracia”.

Francia Márquez también se dirigió al público en la Plaza de Bolívar. - Foto: Vicepresidencia

“Hay un problema en la comunicación de nuestro país y un problema sobre la información que están mandando. Cuando veo ese montón de racismo, que incluso está en titulares con sesgos patriarcales, clases y racistas, ni siquiera me preocupo por mí, sino por nuestros niños y niñas. ¿Cuál es el mensaje que como sociedad les estamos enviando?”, aseguró aludiendo, de nuevo, a un falso racismo de SEMANA.

La vicepresidenta cerró su ataque arremetiendo otra vez contra la libertad de prensa. “Creo que la libertad de prensa tiene límites cuando afecta la dignidad de las personas, eso es lo que he sentido. No generalizo, pero de manera específica pongo a SEMANA”, concluyó.